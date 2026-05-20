回調已經開始 永豐期貨：目前市場最大的浮木仍是 AI 與輝達

美股四大指數19日跌多漲少，僅費半指數小漲0.03%。台股20日開盤後狹幅震盪，盤中最低下跌171點至40,004點，面臨4萬點保衛戰。台積電（2330）最低下跌15元至2,190元。

永豐期貨指出，近期真正開始影響市場的已經不是單純技術面，而是油價、能源與供應鏈問題正在慢慢重新主導資本市場情緒。昨日台股受到美股拖累大幅震盪，盤中一度重挫並回測月線，很明顯市場氣氛已經不像前陣子那樣無腦樂觀。尤其昨日盤勢最關鍵的地方，不是在跌多少，而是在於市場終於開始反應之前一直被忽略的風險。早先就提過，近期國際原油庫存持續下降，油價維持高檔震盪，而AI產業又偏偏是極度耗能的產業，從大型資料中心、GPU伺服器到AI推理運算，全都建立在龐大電力需求之上。

永豐期貨表示，尤其目前市場最大的浮木仍然是AI與輝達（NVIDIA），而本周的輝達財報，很可能就是接下來行情的關鍵轉折。 去年輝達財報在回調時就是浮木變枯木，去年也預測過這個結果，這次是巧合還是別有一番風景值得繼續觀察，但只要供給面問題沒解決，市場也很難恢復多頭氣勢，換句話說，現在的輝達財報一旦稍微不如預期，很可能就會像去年說的一樣，原本支撐市場的浮木，最後反而變成壓垮市場情緒的枯木。現在市場最大的問題，不是沒人知道風險，而是太多人選擇忽視風險，但往往等到市場真正開始反應時，就已經來不及了。