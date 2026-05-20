台股520行情盤中跌破四萬點 期待重演輝達救全村…

據統計，過去10年520總統就職前後的台股表現中，520後10日上漲機率達100%， 平均漲幅3.33%；台股在520當天走勢震盪，中午過後跌破四萬點關卡，大盤表現偏弱；證券分析師直言，月線失守恐進入整理，在市場仍存有變數時，操作上先汰弱留強，等待轉強訊號。

台股大盤指數從4月以來到5月中旬的歷史高點42,408.66點，大漲10,685.67點，漲幅33.68%，近3個交易日則是下跌，520前更出現重挫且失守月線；根據近10年的統計，520前10日表現相對震盪，約有5成的上漲機率，平均漲幅0.11%，但520後10日則是100%的上漲機率，平均漲幅3.33%，後20日及後60日的上漲機率則有8成。

台股早盤以40,204.16點開出，上漲28.6點，指數開小紅後出現震盪走勢，盤中低點一度下滑至40,004.05點， 下跌171.51點，高點則達40,439.04點，上漲263.48點，盤中高低點差距達434.99點， 盤面上被動元件展現強勢。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股大盤先前在3月4日跌破月線時經過1個月的整理，這次是在指數再創高後首度跌破月線，加上台指期結算，20日的表現偏弱，預期後續將以整理居多，在未站上月線前操作上不要硬碰，以汰弱留強為主。

簡伯儀強調，美國總統川普對攻打伊朗的態度反覆，加上輝達財報將公布，是否再出現「輝達救全村」，也是值得關注的重點，這兩點都將影響520行情的表現，在市場仍存有變數的情況下，先看是否出現轉強訊號，站穩月線。

簡伯儀認為，現階段操作先以汰弱留強為主，後續若到轉強訊號出現可以布局時，則可以留意半導體AI、低軌衛星等，至於若想搶搭正在強漲的被動元件列車，則要設好停損。