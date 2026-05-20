綠能環保股兩檔攻漲停 聯友金屬續創新高

最近這陣子市場大洗盤，可以說是將近一個月的漲幅回吐，如果你是今年才開始投資進市場的人可能會心驚膽跳，甚至恐慌賣出，但老實說，漲多修正很合理 ！ 甚至現在只能說是高檔修正，並還沒有真的「下殺」從市場情緒來看，恐慌指數沒有升高、恐懼與貪婪指數持續貪婪，所以在這個籌碼換手時期，市場適度清一清浮額、把融資洗乾淨，未來的多頭架構反而會更健康。 小姐姐發現很多剛入市的新同學，過去習慣了順風順水，總覺得股市賺錢很容易，結果一遇到風浪，因為槓桿開太大就傷得不輕。 投資這條路真的是有多少實力做多少事，我提醒過很多次了，堅持不用融資、有多少子彈過多少生活，才是市場大風大浪後能活下來的硬道理。 不過每天都有人問「可加碼了嗎？」或是 「悔恨太早加碼」，小姐姐認為，沒有人可以完美預測高低點，因為所以的高低點都是事後才知道，我們只能維持紀律買黑不買紅、分配好資金，買在「相對低點」！

2026-05-20 14:22