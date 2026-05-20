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綠能環保股兩檔攻漲停 聯友金屬續創新高
台股20日表現疲弱，一度試圖站上月線關卡，但盤中仍無法收復，不過綠能環保族群相對強勢，聯友金屬-創（7610）、山林水都攻上漲停，聯友金屬再刷歷史新高，衝至1,120元，山林水則爆量漲停，跳空站上季線。
聯友金屬為今日唯二漲停的千金股，聯友金屬第1季財報亮眼，毛利率衝上73.88%，季增24.36個百分點，年增75.91個百分點，營益率也衝上66.61%，每股純益達10.87元。而4月營收持續創新高，達5.6億元，月增20.9%。
主要營業項目為鎢與鈷金屬之冶煉、製造及批發，將回收之硬質合金還原成鎢、鈷金屬原料，如回收二手鎢合金、鎢粉，再還原加工成鎢酸鈉、碳酸鈷。
據聯友去年底法說會資料，2024年全球鎢精礦產量中國大陸就占了82%，但鎢酸鹽出口量逐年下降，2024年中國大陸出貨2,780 公噸，聯友就出貨2,539 公噸，且超越菲律賓的2,027公噸。2025年2月，中國大陸進一步宣布稀土禁令，對鉍、鉬、銦、鎢等25種稀有金屬及相關技術實施出口管制，鎢價開始飆漲。
聯友金屬已啟動新投資案，將在屏南工業區打造氧化鎢等生產線，包含土地、廠房改裝以及產線部署共斥資逾10億元，預計於明年第3季或第4季投產，成為推升營運成長的新動能。
山林水也公布第一季財報，第一季營收12.9億元，毛利率達32.87%，營益率26.68%，都季增約10個百分點，稅後淨利2.22億元，每股純益1.23元，為5年來首次EPS賺達1元以上。
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