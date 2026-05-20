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AI缺貨潮燒向電子通路 大聯大、益登攻漲停 「這檔」5月已狂飆45%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股520行情震盪整理之際，電子通路族群卻逆勢爆發，大聯大、益登強鎖漲停，文曄盤中也一度亮燈，威健放量大漲逾6%、衝上波段新高，帶動電子通路類股指數飆升逾5%，勇奪盤面最強族群。

大聯大19日法說會釋出樂觀展望，成為點燃族群漲勢的關鍵火種。副總林春杰指出，AI基礎建設需求持續升溫，全球半導體市場展望較前季上修，對台灣半導體與硬體設備供應鏈形同「強心針」。目前包括記憶體、CPU、高壓電源與被動元件供應均呈現吃緊，AI伺服器與加速卡需求也未見降溫。

大聯大同步公布優於市場預期的第2季財測。公司預估單季營收將達3,450億至3,650億元，季增9%至15.3%，營收、營益與獲利皆有機會再創歷史新高。事實上，大聯大首季已率先繳出歷史最佳成績單，單季營收3,165億元、稅後純益55.49億元，每股純益3.3元，營收、獲利與EPS同步改寫新高。

林春杰並直言，目前市場最大變化就是「記憶體大缺貨」。隨HBM成為AI伺服器主流，加上DDR4停產造成供需失衡，DDR4價格已暴漲三至四倍，NAND Flash也同步缺貨。市場解讀，在AI需求持續外溢至邊緣運算、智慧眼鏡、自駕車與人形機器人後，電子零組件與通路商將同步受惠。

除了大聯大外，文曄與益登近期營運表現同樣強勢。文曄4月營收約2,110億元，月增9%、年增79%，續創歷史新高，累計前四月營收突破7,000億元、年增約93%。公司預估第2季營收中位數將季增16%、年增122%，AI與高效能運算需求成主要成長動能。

益登則在AI、資料中心與智慧物聯網需求帶動下，4月營收改寫新高，第1季每股純益達1.22元。不過，益登18日也遭證交所列入注意股，顯示近期股價與成交量升溫速度明顯加快。

另一檔人氣指標威健，19日獲外資買超3,931張後，20日股價續攻逾6%，衝上52.5元波段新高，5月以來累計漲幅已逼近45%。威健首季每股純益1.52元，較去年同期大增逾1倍，且已連29年發放股利，今年擬配息2.0804元，以目前股價換算現金殖利率約4%，吸引市場資金同步卡位。

大聯大 文曄 半導體

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