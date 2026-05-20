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霸菱：下調亞股整體企業獲利展望 仍看好台中韓科技股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

霸菱投顧指出，中東戰事突如其來，造成亞洲整體經濟與企業獲利成長的展望遭到下調。不過，先前市場已回檔，後續波動也可能為投資人有機會重新布局受惠於戰後投資題材、且基本面穩健的企業。在投資策略上，仍看好南韓、中國大陸及台灣的科技股。

霸菱投顧表示，今年原本預期亞洲多個國家將走向貨幣寬鬆，但如今這已不再是基本情境。對菲律賓等體質較脆弱的經濟體而言，甚至可能轉向緊縮。為了減輕能源成本飆升對家庭與企業的衝擊，各國若擴大財政支持，將進一步加重政府財政負擔，並排擠結構性改革與投資所需資源。

霸菱投顧指出，即使未來荷莫茲海峽恢復通行，航運積壓仍需時間消化，加上能源基礎設施修復將使部分供應在一段時間內難以完全恢復，油價短期內恐怕仍將維持高檔。此外，全球庫存需要大幅重建，也將進一步推升需求。在能源來源尚未充分多元化之前，油氣價格仍可能反映一定程度的地緣政治風險溢價。

霸菱投顧分析，未來數個月，無論對政策制定者或企業獲利而言，情勢預期都將持續充滿挑戰。實質所得受壓，可能抑制消費。公共與家庭債務水準偏高，也使政策驅動成長的空間更受限制。對菲律賓、印尼、泰國及印度等在危機前才剛出現初步復甦跡象的國家而言，這無疑是重大挫折。

相形之下，霸菱投顧指出，北亞（尤其是中國大陸）憑藉較強的經常帳體質與較大的政策彈性，整體表現相對穩健。不過，台灣與南韓高度依賴中東液化天然氣進口，能源安全的脆弱也已逐漸浮現。

從產業面來看，霸菱投顧表示，部分消費相關產業及對能源成本較敏感的服務業，獲利壓力預期仍將持續。相較之下，半導體、先進製造、電源管理及自動化等 AI 相關投資仍展現韌性，支撐力更多來自結構性需求，而不僅是景氣循環復甦。長期而言，市場對能源安全、供應鏈韌性及科技自主的重視提升，預期將持續支持區內資本支出成長，以及高品質製造企業的長期發展。

霸菱的投資方法仍以基本面選股為核心，優先布局具備獲利可持續成長、現金流創造能力強勁，並能超越景氣循環、持續複利成長的企業。在此背景下，霸菱持續看好南韓、中國大陸及台灣的科技股。儘管東協與印度股市的評價已具吸引力，但考量短期經濟與政策挑戰，現階段仍宜保持耐心。

中東 基本面 菲律賓

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