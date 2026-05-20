台股不是只看幾萬點了！金管會陳彥良：未來要看「趴數」

台股朝高基期時代邁進，金管會也開始替市場「換腦袋」。金管會副主委陳彥良20日表示，未來投資人「不要只看指數，要看漲跌幅（趴數）」，因現在台股已不同於過去萬點時代了。

同時，金管會也啟動期貨商ANC制度檢討，替未來市場量能擴張預做準備。

立委羅明才質詢時關注，若未來台股挑戰五萬點、交易量持續放大，券商融資、期貨市場與ETF商品設計等配套是否已準備完成。

陳彥良表示，目前14家專營期貨商資本額約203億元、總資產8490億元，整體已有一定規模，但近年台股大漲約38%，市場交易熱絡，也讓期貨商ANC比率面臨壓力。

ANC比率是觀察期貨商資本安全的重要指標，公式中的分子為調整後淨資本額，分母則是未沖銷部位所需保證金。

他指出，目前整體ANC平均約29%，金管會已啟動制度檢討，將重新檢視ANC公式中的分子與分母計算方式，讓期貨商有更大能量建立新倉、推出更多商品，提升市場避險與流動性功能。

據金管會統計，目前14家專營期貨商中，已有10家規劃增資或發債補強資本，主因市場交易爆量，推升未沖銷部位增加，導致ANC比率下滑。

羅明才說，台股是否有機會挑戰五萬點？陳彥良說無法評論起點，但上市櫃營收仍維持史上高檔，基本面仍偏正向。

他也形容，目前市場已進入「挑食不偏食」階段，資金雖集中AI與科技股，但傳產與中小型企業市值也同步提升，未來市場若要持續往上，必須靠「大帶小」共同推升。

羅明才也追問，若未來台股持續走高，金管會是否做好準備？

陳彥良說，未來將持續加強投資人宣導，「不要只看指數，要看漲跌幅（趴數）」，因現在市場已不同於過去一萬點、兩萬點時代。

市場認為，這意味著隨台股指數基期墊高，投資人更應關注實際報酬率與風險變化，而非單純以點數高低判斷市場熱度。