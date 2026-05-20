三星21日起大罷工撼動記憶體鏈！台韓反應大不同 南亞科翻紅穩盤

南韓三星電子工會宣布21日起展開為期18天罷工，消息引發市場劇烈波動，首爾KOSPI指數20日盤中一度急跌逾2%，三星電子股價同步下挫近3%，但SK海力士則逆勢翻揚。隨消息面擴散至台股，記憶體族群賣壓也逐步收斂，龍頭股南亞科（2408）翻紅一度漲逾2%、力成（6239）漲幅擴大至4%以上，整體族群跌勢明顯收斂。

三星最大工會20日表示，約4.8萬名員工將自21日起發動罷工，為期18天，並強調資方已拒絕政府調停方案，談判破裂使罷工如期進行。韓聯社與《中央日報》指出，在調停破局後，市場迅速反應，影響韓股盤中賣壓擴大。

不過，在罷工衝擊擴大預期下，市場對供應鏈影響出現分歧走勢。業界分析，目前全球高頻寬記憶體（HBM）供給仍偏緊，若三星產能受限時間拉長，恐進一步牽動AI伺服器供應節奏，尤其是輝達Blackwell平台與資料中心建置進度，成為市場關注焦點。

台股記憶體族群方面，盤中走勢明顯由弱轉穩。南亞科在震盪後翻紅並站穩月線，力成買盤湧入一度放大至5%以上漲幅；威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）同步上漲。另一方面，晶豪科（3006）跌幅自盤初近8.5%大幅收斂至約3.5%，旺宏（2337）、華邦電（2344）跌幅亦縮小至2%左右，顯示賣壓有所減輕。

整體來看，三星罷工事件使記憶體產業短線波動加劇，資金一方面擔憂供應鏈中斷風險，另一方面也重新評估HBM與AI需求結構，帶動相關個股出現劇烈震盪後的分歧走勢。