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挾漲價、需求激增題材被動元件嗨了 國巨飆高 這幾檔被動元件齊亮燈
台股集中市場指數20日在平盤上下震盪，被動元件股一片通紅，成為盤面上的亮點，國巨*（2327）開高後衝上545元，寫分割後新高，市值也持續飆高，盤中漲幅逾6%；多達11檔上市櫃被動元件股盤中亮燈漲停，華新科（2492）盤中大漲逾7%。
台股早盤以40,204.16點開出，上漲28.6點，指數開小紅後出現震盪走勢，盤中低點一度下滑至40,037.49點， 下跌138.07點，高點則達40,439.04點，上漲263.48點，盤中高低點差401.55點；櫃買市場早盤開高，也曾翻黑至397.92點。
台股在520當天走勢震盪，被動元件股躍升為盤面上的亮點指標，國巨以514元開高後一度拉升至545元，寫分割後新高， 市值也再飆升，盤中漲幅逾5%；華新科開高後一度拉升至240.5元，為2021年5月以來新高，盤中漲幅逾7%。
另外，凱美（2375）、立隆電（2472）、大毅（2478）、日電貿（3090）、華容（5328）、聚鼎（6224）、九豪（6127）、立敦（6175）等亮燈漲停；禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）、金山電（8042）盤中也曾亮燈漲停。
證券分析師強調，被動元件產品報價仍在持續上漲，加上AI的應用推升使用量的需求，預期將因AI的應用，推升需求量增4倍，另外，以台股目前的位階，被動元件的基期也相對低，布局首選MLCC個股，可以留意國巨、華新科、禾伸堂等。
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