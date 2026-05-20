科技盛宴點火ASIC題材！聯發科成520最強指標 新唐等同步亮燈

台股近期在高檔震盪修正，一度失守月線之際，資金再度轉向AI基建與ASIC（特殊應用晶片）族群。隨Google I/O開發者大會、超微AI活動及亞馬遜股東會等科技盛宴陸續登場，市場再度聚焦AI基礎建設與終端應用題材，帶動相關概念股成為盤面主軸。

其中，聯發科成為今日市場核心關注焦點，貢獻大盤漲點最多。公司日前於法說會上釋出正向展望，預期2026年AI ASIC營收將較現階段倍增、突破20億美元，反映雲端服務供應商（CSP）持續加速自研晶片與AI基礎設施投資趨勢。法人並進一步預估，至2027年AI ASIC總潛在市場（TAM）規模將擴大至700億至800億美元，顯示產業仍處高速成長初期階段。

在基本面與產業展望支撐下，聯發科股價於5月中旬創下歷史新高3985元後展開修正，一度回測3100元附近。不過隨著月線支撐浮現與買盤回流，20日盤中重啟攻勢、漲幅逾5%，再度扮演IC設計族群領頭指標。外資近期同步上修長期展望，最高目標價調升至5000元，並維持正向評等，強化市場對AI ASIC長線成長動能的信心。

聯發科強勢表現也帶動整體ASIC與IC設計族群回溫，新唐、金麗科、富鼎、九暘、松翰、凌陽等個股盤中紛紛亮燈漲停，創意、世芯-KY等也同步大漲。

題材面上，Google I/O除將強化Gemini AI模型外，也預計預覽Android XR智慧眼鏡應用，市場看好將加速AI與XR裝置融合，擴大整體生態系規模，聯發科與相關供應鏈皆被視為潛在受惠族群。

整體而言，在AI ASIC進入加速成長階段、雲端業者持續擴大自研晶片投資，以及國際科技大會題材接力推動下，資金動能逐步回流AI供應鏈，使相關概念股成為台股震盪整理期間的主要多頭支撐核心。