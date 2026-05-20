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520多空交戰 台股震盪力守4萬點關卡
美債殖利率攀升，加上輝達（NVIDIA）財報公布前夕，投資人觀望，總統賴清德上午在總統府發表執政2週年談話，台股今天紅盤開出，隨後下跌翻黑，盤中於平盤上下震盪，力守4萬點大關。
至10時30分，集中市場指數上漲158.76點，為40334.32點。成交值約新台幣4951億元。
美國公債殖利率續揚，30年期美債殖利率週二盤中一度觸及5.19%，創19年新高，市場擔心通膨再起可能引發升息，恐衝擊股市估值。另外輝達即將於美東時間20日盤後公布財報，投資人觀望，台股今天於平盤上下震盪。
4大權值股漲跌互見，台積電最多下跌15元至2190元；聯發科最多大漲195元至3350元；台達電最多漲45元至1960元；鴻海最多跌3.5元至241.5元。
永豐金投顧分析，近期市場輪動加快，尤其主動式ETF受到散戶追捧，新上市的主動式ETF溢價率甚至一度突破5%，顯示市場追買意願強，推動ETF持股的大量買入，促使市場輪動更集中且波動率提升。
永豐金投顧觀察，台股乖離仍大，短線面臨修正壓力，不過基本面展望基礎並未動搖，預估台股短線震盪回調，但長線維持看好。
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