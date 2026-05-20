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大聯大法說報喜亮燈漲停 第2季營收獲利拚新高
台股20日震盪，IC通路廠大聯大（3702）法說會後買盤點火，盤中股價直攻漲停119元，上漲10.5元。市場看好AI供應鏈需求延續，加上大聯大第2季營收、營業利益與稅後純益均有機會再創新高，成為今日盤面強勢焦點。
大聯大昨（19）日法說會釋出樂觀展望。副總林春杰表示，AI投資動能持續升溫，全球半導體市場展望較前一季上修，對台灣半導體與硬體設備供應鏈都是「強心針」。他指出，今年AI基礎建設需求未降溫，CSP資本支出、伺服器與加速卡需求延續，記憶體、CPU、高壓電源與被動元件供應也呈現緊俏。
大聯大第2季財測也優於市場期待。公司以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估本季營收3,450億至3,650億元，季增9%至15.3%；毛利率4.25%至4.45%；營業淨利86.63億至96.43億元；稅後淨利61.47億至68.24億元，每股純益3.65元至4.06元，營收、營業淨利與獲利均有機會再創高。
首季營運已先繳出歷史新高成績。大聯大第1季營收3,165億元，季增23.9%、年增27.2%；營業利益84.71億元，營業利益率提升至2.68%；單季淨利首次突破50億元，達55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，每股純益3.3元，營收、營業利益、純益與EPS同步創高。
林春杰也點出，目前市場最大變化來自記憶體大缺貨，HBM成為AI伺服器主流，加上DDR4停產後供需混亂，DDR4價格已上漲三至四倍，NAND Flash也同步缺貨。隨AI從雲端訓練走向推論，並延伸至邊緣端、本地裝置、智慧眼鏡、自駕車與人形機器人，大聯大後續將依AI應用持續布局代理產品線，帶動市場資金今日轉向追捧。
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