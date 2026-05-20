大聯大法說報喜亮燈漲停 第2季營收獲利拚新高

今（2026）年以來，台股一路從3萬點邁向4萬2大關，驚驚漲的指數表現，不只讓台股主動式ETF獲得廣泛的關注，台股基金的規模增長也相當驚人。據統計，從去（2025）年12月起至今，在各類台股資產中，主動式ETF的占比已從3%快速成長到8%，共同基金的占比也從18%擴大到22%；至於被動式ETF的規模雖有擴張，但占比卻從去年底的79%下滑到70%，可見在台股各類資產中，訴求「主動式管理」的共同基金與主動式ETF，已逐漸成為新寵。

2026-05-20 10:50