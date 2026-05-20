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油價震盪下 大陸能源轉型創造A股投資契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國大陸能源消費對石油天然氣依賴程度相對較低（資料來源：EIA）
中國大陸能源消費對石油天然氣依賴程度相對較低（資料來源：EIA）

今（2026）年初以來，全球經濟進入極度複雜且多變的局勢，中東地緣政治發展的起伏，不僅引發能源價格劇烈波動，更衝擊著全球大宗商品供應的穩定性。隨著油價與天然氣價格震盪，部份亞洲經濟體的政府政策已開始轉向限制能源使用，試圖應對這場從供應鏈端傳導至消費端的通膨危機。在外部環境高度不明朗之際，中國大陸市場反而展現出結構性韌性，突顯其在全球資本市場的戰略價值。

油價走高對多數亞洲經濟體而言，往往意味著通膨壓力升溫，而成長動能放緩。根據外資證券估算，若油價由每桶70美元上升至85美元，亞洲國家通貨膨脹平均將增加0.7%，GDP成長則可能削減0.5%。但相較於多數鄰國，油價上漲對大陸物價與GDP成長的負面衝擊，顯然相對較低。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，這種「避風港」特質，部份來自大陸能源轉型的成果。目前，大陸約40%的發電量來自核能、風電、太陽能等另類或再生能源，對石油與天然氣的依賴度正逐年下降。更重要的是，大陸持續優化能源進口結構，透過與非中東地區國家的多元合作，有效分散地緣政治引發的供應中斷風險。這種對能源自主與安全的長期佈局，使大陸在面對外部衝擊時，擁有更具彈性的政策空間。

短期而言，大陸出口仍可能受到地緣衝突與全球物流波動的影響，但危機往往也加速結構性的改革。油價的不穩定，反而刺激全球市場對「在地化再生能源」與「能源效率」的結構性需求，大陸有望因此受惠。

數據顯示，大陸在太陽能模組、鋰電池與電動車這三樣乾淨能源的投資金額與製造能力，在這兩年呈現爆發式成長。特別是大陸電動車占汽車銷售的比重，從2016年的2%躍升至2025年近50%。與此同時，資料中心為應對人工智慧(AI)運算需求的快速成長，也對電力需求產生推波助瀾的效果。電動車與資料中心兩者的電力消費占大陸全國總消費的比重，自2018年至今已成長超過五倍，預期這個比例將持續快速成長。

電力需求在質與量的同步增加，推動大陸在電力基礎建設、智慧電網、儲能系統等領域的龐大市場潛力。對於投資人而言，這不僅僅是週期性的反彈，更是具備高度確定性的長週期主題。

蕭正義表示，目前，大陸A股市場相對於全球其他主流市場，估值仍處於歷史合理區間。在「全球不確定性」成為常態的背景下，投資人宜跳脫短期情緒波動，轉而聚焦同時擁有在地化需求與全球出口競爭力雙重特徵的龍頭企業；而具備能源安全、供應鏈韌性與龐大內需轉型空間的市場，自然更可能成為長期資本配置的核心。大陸在全球能源版圖中的優勢，結合其在數位化與電力革命中的領先地位，預期將在全球投資組合中扮演關鍵角色，成為對抗能源通膨、把握能源技術轉型紅利的重要市場。

大陸 中東 通膨

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