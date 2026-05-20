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今國光領漲 AI 智慧眼鏡族群 台積電預告下個 AI 關鍵應用是智慧眼鏡
台股20日早盤呈現盤整，不過，AI智慧眼鏡族群在今國光（6209）領漲之下，表現相對強勢匯聚人氣。
今日早盤的今國光（6209）、海華（3694）亮燈漲停；揚明光（3504）、澤米（6742）及興能（6558）高漲幅超過5%，英濟（3294）、全新（2455）及新鉅科（3630）上漲逾3%；驊訊（6237）、聯發科（2454）、聯亞（3081）、宏達電（2498）及保勝光學（6517）等股漲幅也在2%左右。
Google I/O大會除聚焦Gemini外，智慧眼鏡與XR也是2026年重點。市場預期Google將釋出Android XR平台最新進展，並亮相搭載Android XR的智慧眼鏡。智慧眼鏡競爭愈趨白熱化，有望成為繼智慧手機後，下一個引爆科技革命級別產業。
華南投顧指出，Meta、Google、三星、小米，以及百度等科技巨頭爭相推出智慧眼鏡新品，就連蘋果也預計加入戰局，傳2026年底或2027年初推出相關產品。台積電（2330） 2026年技術論壇上也提到，在眾多新型AI裝置當中，最具潛力的是智慧眼鏡，有望成為繼智慧手機後，AI進入日常生活的下一個關鍵載具。
資策會MIC預估，2026年全球AI智慧眼鏡出貨量將一舉衝上950萬副。相較2023年的210萬副、2024年的380萬副、2025年的620萬副，產值明顯逐年提升。
華南投顧看好AI智慧眼鏡市場前景，有助於宏達電、英濟、揚明光、玉晶光（3406）等AI智慧眼鏡概念股受惠。
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