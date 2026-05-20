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市場觀望輝達財報 台股早盤震盪回測4萬點關卡

中央社／ 台北20日電

美債殖利率攀升，加上輝達（NVIDIA）財報公布前夕，投資人觀望，台股今天小漲開出，早盤最多上漲逾百點，隨後下跌翻黑，最低至40037點，呈現震盪走勢，高低點落差約300點。

9時12分左右，台股加權指數上漲88.14點，為40263.70點。代表中小型股票的上櫃指數也開高。

4大權值股漲跌互見，台積電最多下跌15元至2190元；聯發科最多漲50元至3205元；台達電最多漲45元至1960元；鴻海最多跌3元至242元。

法人分析，台股長線多頭趨勢不變，但中東地緣政治風險未解，投資人得當心通膨預期壓縮主要央行降息空間，影響全球資金動能與市場評價。另外短線資金輪動速度加快，建議操作上不宜過度追高。

輝達 台股 台達電

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