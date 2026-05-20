聽新聞
0:00 / 0:00
市場觀望輝達財報 台股早盤震盪回測4萬點關卡
美債殖利率攀升，加上輝達（NVIDIA）財報公布前夕，投資人觀望，台股今天小漲開出，早盤最多上漲逾百點，隨後下跌翻黑，最低至40037點，呈現震盪走勢，高低點落差約300點。
9時12分左右，台股加權指數上漲88.14點，為40263.70點。代表中小型股票的上櫃指數也開高。
4大權值股漲跌互見，台積電最多下跌15元至2190元；聯發科最多漲50元至3205元；台達電最多漲45元至1960元；鴻海最多跌3元至242元。
法人分析，台股長線多頭趨勢不變，但中東地緣政治風險未解，投資人得當心通膨預期壓縮主要央行降息空間，影響全球資金動能與市場評價。另外短線資金輪動速度加快，建議操作上不宜過度追高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。