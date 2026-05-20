市場觀望輝達財報 台股早盤震盪回測4萬點關卡

台股近日受國際股市波動及部分資金選擇獲利調節，呈現高檔震盪，但整體多頭趨勢仍未改變，支撐台股此波強勢最根本動力，來自全球AI投資浪潮持續加速。各大雲端服務供應商（CSP）資本支出連續第三年維持高速成長節奏；市場共識預估2027年資本支出仍將維持約二成年增率，顯示AI基礎建設的投入並未因估值或地緣政治擾動出現退燒跡象。

2026-05-20 00:18