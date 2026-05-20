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調查：台股樂觀與風險偏好指數 雙創歷史新高

中央社／ 台北20日電

國泰金5月國民經濟信心調查顯示，美伊戰爭進入談判，帶動市場樂觀情緒，民眾對台股的樂觀指數、風險偏好指數分別上升至45.5與34.4，雙創歷史新高。隨著上市櫃公司陸續召開股東會決議股利分配，有48%民眾有意願參與除權息，較去年增加11個百分點。

國泰金今天發布5月國民經濟信心調查，美伊戰爭停戰並進入談判，帶動市場樂觀情緒，國際股市上漲，且AI發展持續帶動台股獲利上修，4月台股大幅走升。調查顯示，民眾對台股的樂觀指數升至45.5，風險偏好指數升至34.4，同創歷史新高。

國發會最新公布的3月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標微幅下滑，同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。受到美伊戰爭停戰並進入談判影響，調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12，展望樂觀指數上升至7.4。大額消費意願指數升至13.1，耐久財消費意願指數升至-6.7。

總體經濟部分，主計總處2月13日預估台灣2026年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率為1.68%。調查顯示，51%民眾預期2026年經濟成長率高於7%，58%民眾預期通膨高於2%；相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對通膨預期則依舊較高。

時事題部分，調查詢問民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法。

上市櫃企業多數將在第2季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息。調查顯示，合計今年有48%民眾有意願參與除權息，相較去年增加11個百分點；其中15%民眾意願非常高，33%的民眾意願相當高，7%完全沒意願。

每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票、基金資產換現繳稅或節稅的需求。調查顯示，63%民眾在報稅季前出脫股票或基金的可能性不高或回答完全不可能（與去年相同）；有約20%民眾可能會在報稅季前出脫股票或基金，相較去年增加5個百分點。

國泰金調查於今年5月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬3227份有效填答問卷。

台股 國泰金 國發會

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