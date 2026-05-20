聽新聞
0:00 / 0:00
520行情開打！台股開高4萬關前激戰 聯發科、長榮撐盤迎戰輝達財報
美股昨夜僅費半指數勉強收高，台股520開盤小漲28.6點、報40,204.16點，隨後在台積電（2330）開平翻黑，但聯發科（2454）、台達電（2308）、智邦（2345）等電子要角攜手走強，加上長榮（2603）、中信金（2891）也聯袂走高，多空再度陷入激戰，大盤於40,000點大關至40,350點間震盪。盤面上，群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、聯電（2303）、第一金（2892）交投火熱。
美股周二跌多漲少，美債殖利率攀升至一年多高點，加上市場擔憂中東局勢升溫與通膨壓力，拖累標普500與那斯達克指數連三黑，不過費半指數力守平盤。市場靜待輝達財報公布，AI與半導體族群觀望氣氛濃厚。台股ADR漲跌互見，台積電ADR跌0.84%、聯電ADR逆漲2.69%、中華電信（2412）ADR則勁揚3.49%。
盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。其中，台積電開平盤2,205元，台達電開低在1,880元、鴻海（2317）開高為246.5元、聯發科開高在3,195元、日月光投控（3711）開低報465元。
類股方面，電子通路、航運、通信網路、電子零組件等漲幅居前，居家生活、營建、汽車等相對疲弱。
回顧台股19日表現，集中市場指數開低下挫716.26點、收40,175.56點，跌破月線，成交值1.08兆元。三大法人賣超774.2億元，包括外資賣超632.35億元、投信買超81.67億元、自營商賣超223.52億元。
法人指出，台股失守月線、技術指標轉弱，加上美債殖利率攀高與台指期結算干擾，短線恐維持震盪整理；市場聚焦輝達財報能否帶動AI族群反攻，建議降低槓桿，待殖利率回落後再分批布局AI權值股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。