股市樂觀情緒飆新高 63%民眾報稅前不賣股

國泰金控20日公布最新國民經濟信心調查，在AI題材持續發燒、國際股市走強帶動下，民眾對台股的樂觀情緒再度升溫。調查顯示，股市樂觀指數升至45.5，風險偏好指數則升至34.4，雙雙創下歷史新高，顯示散戶對後市信心仍相當強烈。

國泰金指出，美伊戰事停戰並進入談判，加上AI產業持續推動台股獲利上修，帶動4月台股大幅走揚，民眾投資情緒也同步升溫。從調查結果來看，願意增加股票投資比例的民眾達44.6%，與選擇減少的10.2%相比，明顯偏向樂觀。

值得注意的是，今年有48%的民眾願意參與台股ETF除權息，高於去年的37%。其中15%民眾表示意願「非常高」，33%則認為「相當高」。

而今年報稅季來臨，但多數民眾並未出現大舉「賣股繳稅」的打算。調查顯示，有63%的民眾認為，在報稅前出脫股票或基金的可能性不高，與去年相同；僅約20%的民眾表示可能會在報稅季前賣出股票或基金，略高於去年的15%。

市場人士分析，今年台股在AI概念股帶動下持續創高，不少投資人帳上仍有獲利，加上市場資金充沛，使得部分民眾傾向續抱股票，而非提前獲利了結。尤其近年ETF投資風氣盛行，也讓不少投資人更偏向長期持有，而不是短線進出。

除了股市熱度持續攀升，民眾對整體景氣看法也同步回暖。景氣現況樂觀指數上升至12，展望樂觀指數升至7.4；另有51%的民眾預期台灣2026年經濟成長率將高於7%，58%則預期通膨率高於2%。