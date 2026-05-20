法人憂心通膨 估台股短線恐回測4萬點支撐

美債殖利率攀升，加上輝達（NVIDIA）即將公布財報，市場震盪加劇，台指期夜盤續跌100點，收40140點。法人憂心通膨，加上台股乖離仍大，短線面臨修正壓力，可能回測4萬點大關支撐，惟長多趨勢不變。

美國公債殖利率續揚，30年期美債殖利率週二盤中一度觸及5.19%，創19年新高，市場擔心通膨再起可能引發升息，恐衝擊股市估值，造成美股賣壓。

19日美股主要指數多收黑，道瓊工業指數下跌322.24點或0.65%，收49363.88點。標普500指數下挫49.44點或0.67%，收在7353.61點。

以科技股為主的那斯達克指數滑落220.02點或0.84%，收25870.71點。費城半導體指數微幅上揚2.98點或0.03%，收11305.50點。

個股方面，輝達即將於美東時間20日盤後發布財報，市場觀望，輝達週二股價下跌1.71美元或0.77%，收220.61美元；英特爾上漲2.63美元或2.43%，收110.8美元；美光漲17.2美元或2.52%，收698.74美元；台積電ADR下跌3.34美元或0.84%，收392.61美元。

野村投信投資策略部副總經理樓克望認為，AI已從單一題材發展為驅動全球產業升級的核心動能，帶動半導體、電子零組件、伺服器與網通等相關類股形成結構性長期成長趨勢，而台灣憑藉完整供應鏈與技術領先優勢，在全球AI發展中占據關鍵地位，台股長線多頭看法不變。

不過樓克望也提醒，中東地緣政治風險未解，投資人得當心通膨預期壓縮主要央行降息空間，影響全球資金動能與市場評價。另外短線資金輪動速度加快，他建議投資人操作上不宜過度追高，可留意拉回整理後具支撐的切入機會。