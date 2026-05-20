資金大逃殺…指數跌破月線支撐 台股決戰4萬關

台股昨（19）日受外資大賣台股632.3億元衝擊，加上市場主力與大戶紛紛砍倉、短線跌幅觸及程式交易停損單湧現，出現資金潰散逃殺，衝擊指數開低走低，終場大跌716點收40,175點，跌破月線支撐，4萬點保衛戰開打。

近來台股指數跌跌不休，昨日再跌1.7%，成交量擴張至1.15兆元，呈價跌量增態勢，且已連三跌；自最高點回檔來，已下跌2,233點，跌幅5.2%，表現轉趨弱勢。台指期夜盤一度跌破4萬點大關，更添肅殺氣氛。

由於台股短線跌逾5%，觸發程式交易停損單，加上市場主力與大戶紛紛砍倉出場、外資又因美元指數走強而連賣不止，使台股盤面指標性電子權值股氣虛，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）等下跌收黑表現疲軟。

除電子權值指標股賣壓沈重外，千金股更是一片慘綠，成為重災區，萬元股只剩一檔股王信驊。市場資金轉進低基期族群，如金融與傳產類股中的汽車、航運、水泥、鋼鐵，及具避險色彩的電信股、高現金殖利率股。

三大法人共計賣超774.1億元。其中外資賣超632.3億元，連三賣、累計賣超1,189億元，累計5月來轉為賣超、賣超金額達188.6億元；今年以來賣超則擴大至6,042.4億元。

投信買超81.6億元，連二買、累計買超248.3億元；自營商賣超223.5億元，連六賣、累計賣超1,134.1億元。至於國家隊八大公股行庫大舉進場阻跌，買超191.2億元。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等指出，台股昨日大跌716點，幾乎完全吞噬周一的下影線，且收盤跌破月線和5月6日大量區低點40,616點，高檔套牢量漸增。

短線若不能迅速站回短期均線，將在月線附近震盪，甚至不排除下探季線、36,129點；操作宜緊盯輝達財報後的AI供應鏈表現；選股策略須回歸基本面。

另，近期聯發科等科技權值股被列處置股引發市場質疑機制僵化，證期局副局長黃仲豪昨日表示，截至18日，今年上市櫃遭處置股239家，低於2024年同期304家、高於2025年同期199家，整體來看「並未特別高」，已請證交所與櫃買中心檢視制度，目前仍在蒐集市場意見，尚未定案。