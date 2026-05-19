台股3天狂瀉1,576點 金管會喊話：基本面沒變

為加速台灣金融市場創新步伐，臺灣證券交易所19日召開董事會，決議通過「營業細則」及「證券經紀商受託契約準則」部分條文修正草案。本次法規修正的亮點，為因應國泰證券推出的「生活變現、定期穩健」創新試辦業務。過去投資人多將信用卡消費或集團行銷活動回饋的點數（如國泰「小樹點」）用於兌換超商商品或折抵生活消費。在獲得核准試辦後，國泰證券首創讓投資人透過App以「1點等於1元」的比例，直接用小樹點扣抵台股定期定額的申購金額與交易手續費。

2026-05-19 17:55