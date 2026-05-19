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台股3天狂瀉1,576點 金管會喊話：基本面沒變
台股連三日重挫，金管會出面穩軍心。證期局副局長黃仲豪19日表示，從本益比、殖利率與上市櫃營收來看，「台股基本面仍穩健」，信用交易擔保維持率也維持在相對穩定水準，市場尚未出現失序情況。
台股19日終場收在40,175.56點，跌幅1.75%，成交值達1兆880.73億元。若拉長到近三個交易日，台股累計已重挫1,576.19點，市場恐慌情緒升溫。
不過，黃仲豪強調，若與亞洲主要股市相比，台股雖跌幅偏重，但並非全面性獨弱。19日亞洲股市漲跌互見，新加坡上漲0.7%、香港漲0.14%、上海漲0.1%，日本下跌0.41%、韓國則重挫2.56%。
他指出，目前台股基本面並未改變。截至4月底，台股本益比約29.25倍，現金殖利率1.84%，若加計股票股利則達1.89%。
此外，上市櫃公司截至4月底累計營收約19.404兆元，年增31%，顯示企業獲利與營運動能仍維持成長趨勢。
市場也關注融資斷頭壓力是否升高。黃仲豪表示，截至5月18日，信用交易整戶擔保維持率為197.74%，代表市場融資水位與風險控管仍屬穩定。
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