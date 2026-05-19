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聯發科遭處置後…金管會啟動檢討 大型權值股鬆綁有望？
台股處置股爭議持續延燒，金管會也啟動制度檢討。證期局副局長黃仲豪19日表示，今年截至5月18日止，上市櫃遭處置個股合計239家，低於2024年同期304家，但高於2025年同期199家，整體來看「並未特別高」。
黃仲豪指出，今年遭處置的上市公司有113家、上櫃公司126家，合計239家。市場近期高度關注大型權值股也遭列處置股，引發外界質疑現行機制是否過於僵化。
對此，金管會已請證交所與櫃買中心全面檢視現行制度，包括注意股認定條件、處置股處置時間與方式，是否有調整空間，都將納入研議。
處置股前一階段為「注意股」，目前認定條件主要包括漲跌幅異常、成交量暴增、周轉率過高或籌碼集中度異常等。若個股進一步列為處置股，則可能面臨分盤交易、撮合時間拉長等措施。
黃仲豪表示，未來不排除就處置時間、處置方式等細節進一步研究，但目前仍在蒐集市場意見與研議階段，尚未定案。
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