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台股雙萬元破局 千金股驚現跌停潮是怎麼回事？

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股近來承壓，除了外資紛紛調節權值族群外，千金股族群更是市場主力與自營商齊拋的焦點。 示意圖／聯合報系資料照片
台股近來承壓，除了外資紛紛調節權值族群外，千金股族群更是市場主力與自營商齊拋的焦點。 示意圖／聯合報系資料照片

台股19日殺聲隆隆，除指標權值股賣壓沉重外，千金股更是一片慘綠，成為重災區，包括印能（7734）、群聯（8299）、雍智（6683）、竑騰（7751）、愛普*（6531）等紛紛亮燈跌停，萬元股更只剩一檔股王信驊（5274），千金股族群驚現跌停潮令市場大為震驚。

台股近來承壓，除了外資紛紛調節權值族群外，千金股族群更是市場主力與自營商齊拋的焦點，主因在於股價漲勢過猛，且近日台股回檔弱勢，使得部分賺取阿爾發（Alpha）報酬的法人與大戶獲利了結，造成千金股賣壓沉重。

19日盤面上的千金股族群中，新應材（4749）下跌20元、收985元，使檔數減少至47檔，其中，僅大立光（3008）、富世達（6805）、金像電（2368）、漢唐（2404）四檔逆勢收紅，餘均下跌收黑，包括印能、群聯、雍智、竑騰、愛普*等更是亮燈跌停，表現最為弱勢。

萬元股更只剩股王信驊，穎崴（6515）則重挫750元、收9,490元，跌出萬元股行列；包括穎崴、旺矽（6223）、創意（3443）、川湖（2059）、精測（6510）、聯發科（2454）、健策（3653）、弘塑（3131）、聯亞（3081）、新代（7750）、致茂（2360）、台達電（2308）、宜鼎（5289）、AES-KY（6781）、創新服務（7828）、倍利科（7822）等均大跌超過半根停板。

法人指出，19日千金股族群之所以成為行情回檔的「海嘯第一排」，主要原因有三：一、輝達（NVIDIA）即將公布財報，因過去一段時間市場已大致反映了AI產業的強勁成長，在恐將「利多出盡」下，市場資金避險需求大增，因而高檔獲利了結。

二、美國通膨陰影揮之不去，導致美債殖利率與國際油價持續維持在高檔，壓抑全球科技股與高價股估值；三、千金股往往享有市場最高的本益比，當大盤高檔震盪時，這類「高基期、高本益比」的個股最容易面臨估值修正。

千金股 台股 群聯 聯發科

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