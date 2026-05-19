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券商點數投資台股 鬆綁

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為加速台灣金融市場創新步伐，臺灣證券交易所放寬證券商開辦「點數折抵台股定期定額款項」等業務，不需再重複繁瑣的金融創新沙盒模式，可直接比照新制正常化營運，大幅降低券商創新成本。據了解，已經有不少券商表示興趣，摩拳擦掌想加入點數折抵台股申購的戰場。

證交所昨（19）日召開董事會，決議通過「營業細則」及「證券經紀商受託契約準則」部分條文修正草案。本次法規修正的亮點，為因應國泰證券推出的「生活變現、定期穩健」創新試辦業務。

過去投資人多將信用卡消費或集團行銷活動回饋的點數，用於兌換超商商品或折抵生活消費，如國泰「小樹點」。國泰證券在獲得核准試辦後，首創讓投資人透過App以「1點等於1元」的比例，直接用小樹點扣抵台股定期定額的申購金額與交易手續費。

證交所為鼓勵金融機構持續推動數位創新，並因應先前依照「金融科技發展與創新實驗條例」或「金融業申請業務試辦作業要點」辦理的實驗案陸續期滿且符合主管機關標準者，在主管機關指示下，配合實驗及試辦時程酌修相關營業法規。

證券圈人士指出，此舉讓年輕小資族與數位原生代能夠「零外加資金」跨入股市，有效培養長期穩健的理財習慣。

例如永豐金證券先前透過金融科技創新實驗推出的全台首創「股票禮品卡」業務。法人指出，該創新模式在市場成效不俗，並於近期成功宣布商轉落地，不僅購買限額大幅調升至每人每年購買限額300萬元，更規劃全面納入零股市場，開啟全民「股票金送禮」的新生活金融時代。

國泰 台股

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