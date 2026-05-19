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璞玉指數講座 連辦三天

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為協助投資大眾深入了解具潛力的優質企業及未來產業發展趨勢，今（20）日起，至22日，連續三天舉辦「璞玉指數」主題式業績發表會及產業講座，地點在台北101大樓1樓資訊展示中心，鼓勵各界投資人踴躍參與。

證交所此次活動亮點齊聚，首日特別邀請鈞弘資本沈萬鈞執行長進行專題演講，以「下一個十年投資關鍵字：AI之後是什麼？」為題，深度剖析前瞻科技趨勢。需要注意的是，配合受邀單位要求，這場講座不提供線上直播與錄影。

除專家講座外，此次發表會更齊聚八家各產業指標性上市企業，親自向投資大眾說明最新營運成果與未來展望。涵蓋陣容包含電子科技指標義隆電（2458）與建準（2421）；民生消費與服務巨頭櫻花（9911）、王品（2727）及中保科（9917）；以及傳統產業與生技中堅裕民（2606）、中碳（1723）與晶碩（6491），展現台灣資本市場的多樣性與堅實韌性。

證交所表示，此本次活動詳細場次資訊與最新動態，可請至證交所活動網頁查詢。因各場次時間及地點若有異動將隨時於網站更新，投資人於參與法說會前需再次點閱確認。

證交所 資本市場 台北

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