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外資賣超逾632億 調節主動式ETF、台積電

中央社／ 台北19日電

台股今天跌716.26點，收在40175.56點，外資賣超逾632億元，調節主動式ETF、記憶體雙雄華邦電、南亞科，並賣超台積電逾1.7萬張，反手買進金融股與電信股。

台股今天跌716.26點，收在40175.56點，成交值（含盤後）新台幣1兆1512.19億元。三大法人合計賣超774.2億元，其中，自營商賣超223.51億元，投信買超81.66億元，外資及陸資賣超632.35億元。

值得注意的是，外資連續3個交易日賣超，累計賣超金額逾1189億元；投信連2個交易日買進，自營商連6賣。

根據公開資訊，外資今天賣超前10名中，主動統一升級50（00403A）居冠，外資賣超逾6.6萬張，主動統一台股增長（00981A）、華邦電分居2、3名，賣超張數分別約6萬張、4.8萬張，其餘依序為旺宏、元大台灣50（0050）、群創、力積電、主動元大AI新經濟（00990A）、南亞科、台積電。

其中，外資單日賣超台積電超過1.7萬張。

外資買超前10名中，由台新新光金居冠，外資單日買超逾3.2萬張，永豐金位居第2，外資買超逾3萬張，接續為中信金、國泰金、兆豐金、中華電、富邦金、華南金、台灣大、凱基金。

外資 台積電 華邦電

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