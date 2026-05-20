快訊

相對論／李鴻源vs.謝正倫 氣候挑戰 台灣用生命學防災

今晴朗酷熱上看36度高溫 吳德榮：明起水氣增 周六起將屢創高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／測試介面、光通訊 聚焦

經濟日報／ 許育誌（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

台股近日受國際股市波動及部分資金選擇獲利調節，呈現高檔震盪，但整體多頭趨勢仍未改變，支撐台股此波強勢最根本動力，來自全球AI投資浪潮持續加速。各大雲端服務供應商（CSP）資本支出連續第三年維持高速成長節奏；市場共識預估2027年資本支出仍將維持約二成年增率，顯示AI基礎建設的投入並未因估值或地緣政治擾動出現退燒跡象。

統計第1季美國前五大CSP資本支出合計年增91%，2026年CSP資本支出預估上修至年增69%至6,975億美元（原估年增65%）。全球CSP 2027年資本支出成長率亦由14%上修至20%；預計將推升台股今明兩年盈餘成長率上修至40%與25%。

台灣4月PMI不僅連續七個月保持擴張，更創下四年半以來最快擴張速度。

台股目前交易反應的是2027年預估盈餘17倍本益比，相較過往多頭高點約21倍的評價水準仍有空間。這波行情並非情緒泡沫，而是AI超級循環、企業獲利持續上修與資金結構性流入三股力量共振結果。

整體而言，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，及先進製程資本支出擴張，三大主軸帶來的結構性成長機會，對於台股中長期表現正向看待。

投資建議

現階段AI材料短缺問題已從單純的晶片擴大至整體供應鏈，在投資布局方面，可持續關注半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，並往AI應用及提高生產力族群布局，包括測試介面、光通訊，關鍵材料如玻纖布、CCL、ABF載板及被動元件等可留意。

台股 光通訊 美國

延伸閱讀

投顧觀點／富邦陶治瑋 聚焦520題材

資金持續流入 AI 指數高檔震盪 台股商品資金輪動

5月底買股收益年年高 歷史經驗 平均報酬率呈現階梯式成長

七檔主動型台股ETF 跑贏大盤

相關新聞

資金大逃殺…指數跌破月線支撐 台股決戰4萬關

台股昨（19）日受外資大賣台股632.3億元衝擊，加上市場主力與大戶紛紛砍倉、短線跌幅觸及程式交易停損單湧現，出現資金潰散逃殺，衝擊指數開低走低，終場大跌716點收40,175點，跌破月線支撐，4萬點保衛戰開打。

就市論勢／測試介面、光通訊 聚焦

台股近日受國際股市波動及部分資金選擇獲利調節，呈現高檔震盪，但整體多頭趨勢仍未改變，支撐台股此波強勢最根本動力，來自全球AI投資浪潮持續加速。各大雲端服務供應商（CSP）資本支出連續第三年維持高速成長節奏；市場共識預估2027年資本支出仍將維持約二成年增率，顯示AI基礎建設的投入並未因估值或地緣政治擾動出現退燒跡象。

券商點數投資台股 鬆綁

為加速台灣金融市場創新步伐，臺灣證券交易所放寬證券商開辦「點數折抵台股定期定額款項」等業務，不需再重複繁瑣的金融創新沙盒模式，可直接比照新制正常化營運，大幅降低券商創新成本。據了解，已經有不少券商表示興趣，摩拳擦掌想加入點數折抵台股申購的戰場。

璞玉指數講座 連辦三天

臺灣證券交易所為協助投資大眾深入了解具潛力的優質企業及未來產業發展趨勢，今（20）日起，至22日，連續三天舉辦「璞玉指數」主題式業績發表會及產業講座，地點在台北101大樓1樓資訊展示中心，鼓勵各界投資人踴躍參與。

台股3天狂瀉1,576點 金管會喊話：基本面沒變

台股連三日重挫，金管會出面穩軍心。證期局副局長黃仲豪19日表示，從本益比、殖利率與上市櫃營收來看，「台股基本面仍穩健」，信用交易擔保維持率也維持在相對穩定水準，市場尚未出現失序情況。

聯發科遭處置後…金管會啟動檢討 大型權值股鬆綁有望？

台股處置股爭議持續延燒，金管會也啟動制度檢討。證期局副局長黃仲豪19日表示，今年截至5月18日止，上市櫃遭處置個股合計239家，低於2024年同期304家，但高於2025年同期199家，整體來看「並未特別高」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。