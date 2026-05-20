就市論勢／測試介面、光通訊 聚焦

盤勢分析

台股近日受國際股市波動及部分資金選擇獲利調節，呈現高檔震盪，但整體多頭趨勢仍未改變，支撐台股此波強勢最根本動力，來自全球AI投資浪潮持續加速。各大雲端服務供應商（CSP）資本支出連續第三年維持高速成長節奏；市場共識預估2027年資本支出仍將維持約二成年增率，顯示AI基礎建設的投入並未因估值或地緣政治擾動出現退燒跡象。

統計第1季美國前五大CSP資本支出合計年增91%，2026年CSP資本支出預估上修至年增69%至6,975億美元（原估年增65%）。全球CSP 2027年資本支出成長率亦由14%上修至20%；預計將推升台股今明兩年盈餘成長率上修至40%與25%。

台灣4月PMI不僅連續七個月保持擴張，更創下四年半以來最快擴張速度。

台股目前交易反應的是2027年預估盈餘17倍本益比，相較過往多頭高點約21倍的評價水準仍有空間。這波行情並非情緒泡沫，而是AI超級循環、企業獲利持續上修與資金結構性流入三股力量共振結果。

整體而言，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，及先進製程資本支出擴張，三大主軸帶來的結構性成長機會，對於台股中長期表現正向看待。

投資建議

現階段AI材料短缺問題已從單純的晶片擴大至整體供應鏈，在投資布局方面，可持續關注半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，並往AI應用及提高生產力族群布局，包括測試介面、光通訊，關鍵材料如玻纖布、CCL、ABF載板及被動元件等可留意。