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成熟製程廠 大摩唱旺

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

近來成熟製程半導體廠股價強揚，吸引市場矚目。外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的產業報告中指出，AI狂潮海嘯式外溢，2027年下半年成熟製程產能將出現短缺，嘉惠台系相關廠商。

受惠國際大廠外包趨勢，台系成熟製程廠商營運進補。其中英飛凌外包聯電（2303），芯源系統（MPS）同時採用華虹與世界先進產能，因而大摩上調聯電評等至「優於大盤」，目標價升至138元；世界維持「中立」、目標價升至180元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，AI基礎建設擴張預計還將持續二年，特別是AI電源IC位居核心，成長速度與AI GPU相當甚至可能更快。因此，預期在AI狂潮海嘯式外溢下，2027年下半年成熟製程產能將出現短缺。

詹家鴻估計AI伺服器電源IC市場規模（TAM）將在今（2026）年達到150億美元，未來二年維持50%年複合成長率（CAGR），成長動能來自全球AI GPU需求激增，可望大幅抵消消費性電子與智慧機半導體需求疲弱的影響。

事實上，包括英飛凌與芯源系統在內的全球領導大廠，正採取部分晶圓代工外包模式。其中英飛凌外包聯電、芯源系統同時採用華虹與世界先進產能，預期將嘉惠台系相關成熟製程廠商。

特別是聯電，其橋接晶粒（Bridge die）等技術能力，詹家鴻認為可為其帶來與其他晶圓代工廠、特別是英特爾的合作機會，以支援大型光罩尺寸晶片設計；下半年晶圓價格將漲5%-10%，也將成股價的利多催化劑。

基於相關有利因素帶動，詹家鴻上調聯電2026- 2028年獲利預估各27%、25%與25%，每股稅後純益（EPS）升至4.52元、5.7元及6.95元。基於獲利強勁增長，將評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由68元大升至138元。

世界先進方面，詹家鴻看好半導體產業資料中心相關需求轉強、台積電將把部分中介層產能委外給世界先進，因此將2026-2028年獲利預估分別上調6%、10%與8%，維持「中立」評級，目標價由148元升至180元。

聯電 半導體 大摩

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