證交所通過修正案助攻台股 券商首創點數、禮品卡投資折抵申購款

為加速台灣金融市場創新步伐，臺灣證券交易所19日召開董事會，決議通過「營業細則」及「證券經紀商受託契約準則」部分條文修正草案。本次法規修正的亮點，為因應國泰證券推出的「生活變現、定期穩健」創新試辦業務。過去投資人多將信用卡消費或集團行銷活動回饋的點數（如國泰「小樹點」）用於兌換超商商品或折抵生活消費。在獲得核准試辦後，國泰證券首創讓投資人透過App以「1點等於1元」的比例，直接用小樹點扣抵台股定期定額的申購金額與交易手續費。

證交所本次修法核心在於配合主管機關政策，將過去已獲得核准並成功通過實驗或試辦的創新金融業務「法規落地正常化」。未來，其他證券商若有意跟進開展如「點數折抵台股定期定額款項」等相同業務，將不需再重複繁瑣的金融創新沙盒模式，可直接比照新制正常化營運，大幅降低券商創新成本。據了解，已經有不少券商表示興趣，摩拳擦掌想加入點數折抵台股申購的戰場。

證交所為鼓勵金融機構持續推動數位創新，並因應先前依照「金融科技發展與創新實驗條例」或「金融業申請業務試辦作業要點」辦理的實驗案陸續期滿且符合主管機關標準者，在主管機關指示下，配合實驗及試辦時程酌修相關營業法規。此舉旨在建立普惠金融的常態性規範，未來陳報主管機關核定後即可正式實行，讓創新業務得以擴及全市場。

證券圈人士指出，此舉讓年輕小資族與數位原生代能夠「零外加資金」跨入股市，將生活消費累積的點數轉化為會增值的證券資產，有效培養長期穩健的理財習慣。

除了點數經濟注入股市外，市場上已有先行的成功範例。例如永豐金證券先前透過金融科技創新實驗推出的全台首創「股票禮品卡」業務。該業務等同「現金儲值券」，民眾或企業購買後可透過LINE轉贈親友，收禮者儲值後即可等額兌換成「豐存股」的投資金，用以扣抵台股與ETF的交割款、手續費。

法人指出，該創新模式在市場成效不俗，並於近期成功宣布商轉落地，不僅購買限額大幅調升至每人每年購買限額300萬元，更規劃全面納入零股市場，開啟了全民「股票金送禮」的新生活金融時代。

不論是國泰證券的小樹點折抵定期定額，還是永豐金證券的股票禮品卡，過去這些牽涉到證交所交割、開戶及受託契約法規的創新實驗，在法規修正前都必須以個案「沙盒」形式小心試辦，本次證交所董事會正式通過法規修正草案，象徵著新型態普惠金融業務跨越試辦階段，納入證券市場的常規業務範疇。