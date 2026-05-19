量價前十唯一收紅！聯電逆勢觸26年高價 關鍵推手曝光

台股集中市場指數19日開低走低，終場下挫716.26點、收40,175.56點，跌破月線，成交值1.08兆元；三大法人合計賣超784.09億元，市場調節賣壓升溫。

不過，在權值股與AI族群普遍走弱之際，聯電（2303）卻逆勢成為市場資金焦點，不僅同步擠進成交量與成交值前十名，股價更於盤中衝上120.5元、刷新26年高點紀錄，終場收漲1.8%、報113元，成為今日量價前十名榜單中，唯一收紅個股。

觀察成交量排行，聯電以27.2萬張名列第三，僅次於主動統一升級50（00403A）與群創（3481）；成交值則達314.94億元、排名第五，終場上漲1.8%、收113元，與大盤重挫形成對比。

籌碼面來看，聯電19日獲三大法人合計買超1.49萬張，其中投信大舉加碼2.89萬張，已連11日累計買超15.7萬張；相較之下，外資則續賣超1.13萬張，自營商也轉為賣超。

從今日量價榜觀察，市場資金明顯轉向防禦與避險結構。成交量前十名中共有四檔ETF入列，包括主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）與凱基台灣TOP50（009816）等，顯示在行情震盪下，資金持續透過ETF進行波段與避險操作。

至於成交值排行榜，則仍由權值與高價電子股主導。台積電（2330）雖跌破月線、股價下跌1.56%、來到2,205元，但成交值仍達769.08億元、穩居成交值王位；國巨*（2327）以437.42億元排名第二；華通（2313）則受低軌衛星與AI伺服器題材帶動，以378.25億元排名第三。

相較之下，先前回溫的記憶體族群則出現明顯修正。南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）紛紛跌停，但三檔個股仍同步擠進成交值前十，反映記憶體族群在前波急漲後，短線調節壓力快速升高。

此外，聯發科（2454）今日重挫7.21%，成交值仍達271.79億元、排名第六；台達電（2308）則受AI電源與散熱族群同步拉回影響，下跌5.2%，成交值264.3億元、排名第八。

整體來看，今日量價榜透露的市場訊號，已從先前積極追價AI與記憶體，逐步轉向防禦型權值與ETF避險結構。其中，聯電在大盤重挫之際逆勢帶量走強，也引發市場關注。