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警訊？外資大賣632億元 竟將資金往「這兩大」防禦族群移動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股19日收在40,175.56點，重挫716.26點，三大法人賣超784.09億元，外資賣超632.35億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中竟有8檔金融股，還有2檔電信股進榜，市場關注的主動統一升級50（00403A）及主動統一台股增長（00981A）則是分居外資賣超前兩名，另外，記憶體股的華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、力積電（6770）、面板股、台積電（2330）也是外資大賣標的。

台股早盤以40,883.42點開低，一度翻紅拉升至40,951.56點，但隨後又再翻黑，一度下探至40,168.51點，終場收在40,175.56點，下跌716.26點，跌幅1.75%，台積電收2,205元，下跌35元，影響大盤指數約277點；聯發科（2454）收3,155元，下跌245元，影響大盤指數約113點；台達電（2308）收1,915元，下跌105元，跌破2,000元，影響大盤指數約80點。

台股19日受美股科技股走弱拖累，調節賣壓出籠，加權指數與台積電都跌破月線；三大法人合計賣超784.09億元，賣壓明顯升溫，外資及陸資（不含外資自營商）賣超632.35億元，連續3個交易日累計提款1,189.03億元；自營商賣超（合計）223.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.84億元、自營商（避險）賣超189.67億元，連6日累計賣超1,134.14億元；投信則逆勢買超71.77億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF占4檔，其中有3檔是主動式ETF，00403A高居外資賣超第一名，單日遭賣超66,233張，已是連六賣；00981A則遭外資賣超60,601張，居外資賣超第二名；台積電遭外資賣超17,247張。

統計外資買超前十名個股中，高達8檔是金融股，買超台新新光金（2887）32,410張最多，其次是買超永豐金（2890）30,862張，買超第三名為中信金（2891）；另外，兩檔電信股也獲外資大買，買超中華電（2412）16,216張，買超台灣大（3045）13,021張。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，近期盤面上類股表現上，非電族群以金融股表現最好，主要原因有三點，首先是金融股第1季的獲利表現不錯；其次是金融股殖利率也較電子股好，在5、6月進入除權息旺季前，資金提早布局；還有一點則是金融股相對電子股及大盤的位階較低。

黃詣庭強調，金融股具相對估值便宜、殖利率比電子股好、首季獲利表現好轉等因素，是市場震盪時的穩健選擇，在除權息旺季將至的情況下，吸引資金提早布局，將有機會表現。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 旺宏 台股

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