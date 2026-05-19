AI海嘯外溢成熟製程 大摩點名這二檔受惠、大升目標價

近來成熟製程半導體廠股價強揚，吸引市場矚目。外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的產業報告中指出，隨AI狂潮海嘯式外溢，2027年下半年成熟製程產能將出現短缺，嘉惠台系相關廠商。

受惠國際大廠紛紛外包成為趨勢，台系成熟製程廠商營運進補。其中英飛凌（Infineon）外包聯電（2303）、芯源系統（MPS）則同時採用華虹與世界（5347）先進產能，因而大摩上調聯電評等至「優於大盤」，目標價大升至138元；世界維持「中立」、目標價升至180元。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，隨AI基礎建設擴張預計還將持續二年，特別是AI電源IC位居核心，成長速度與AI GPU相當甚至可能更快。因此，預期在AI 狂潮海嘯式外溢下，2027年下半年成熟製程產能將出現短缺。

詹家鴻估計AI伺服器電源IC市場規模（TAM）將在2026年達到150億美元，未來二年維持50%的年複合成長率（CAGR），成長動能來自全球AI GPU需求激增，可望大幅抵消消費性電子與智慧機半導體需求疲弱的影響。

事實上，包括英飛凌與芯源系統在內的全球領導大廠，正採取部分晶圓代工外包模式。其中英飛凌外包聯電、芯源系統則同時採用華虹與世界先進產能，預期將嘉惠台系相關成熟型製程廠商。

特別是聯電，其橋接晶粒（Bridge die）等技術能力，詹家鴻認為可為其帶來與其他晶圓代工廠、特別是英特爾（Intel）的合作機會，以支援大型光罩尺寸晶片設計；而下半年晶圓價格將調漲5%–10%，也將成為股價的利多催化劑。

基於相關有利因素帶動，詹家鴻上調聯電2026- 2028年獲利預估各27%、25%與25%，每股稅後純益（EPS）升至4.52元、5.7元及6.95元。基於獲利強勁增長，將評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由68元大升至138元。

世界先進方面，詹家鴻則看好整體半導體產業資料中心相關需求轉強、及台積電（2330）將把部分中介層產能委外給世界先進，因此將2026-2028年獲利預估分別上調6%、10%與8%，雖維持「中立」評級，但目標價由148元大升至180元。