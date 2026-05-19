大盤綠油油不怕 這張「科技盛宴受益名單」成市場最強吸金盾牌

台股近來雖跌跌不休，指數19日失守月線大關，不過由於近期包括谷歌（Google）開發者大會、超微（AMD）AI開發日、亞馬遜線上年度股東會等將紛紛登場，預期將激勵相關台系概念股，包括聯發科（2454）、創意（3443）等均成為市場矚目焦點。

國際科技盛事一樁接一樁，市場焦點除了國際大咖所釋出的最新產品及技術外，外界更關注的，是台系概念股誰將受惠。事實上，包括聯發科、創意、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、勤誠（8210）等，均成為市場高度關注的核心。

4月起股價大飆一波的聯發科，主要受惠AI特殊應用IC（ASIC）上升周期才剛開始，到2028年獲利空間都很大，高盛證券因此將目標價一舉從2,454元，大幅調高103%至5,000元，為現階段外資圈最高價，重申「買進」評等。

高盛的觀點，認為聯發科AI ASIC業務後市可望強勁成長，主要受到谷歌TPU訂單的強勁挹注，因此將聯發科2026-2028年預估每股純益（EPS）分別上調至63.29元、132.18元、406.51元，連年大幅成長。

創意同樣受惠ASIC需求爆發，特別是取得谷歌Axion2 CPU與下一代CPU的設計商機，來自CPU的營收貢獻將非常強勁，並具有延續性，因而吸引市場高度矚目，加上車用晶片的貢獻，使得法人圈紛紛上調創意的獲利預期。

目前內外資法人圈的普遍共識，多預期創意明年每股稅後純益（EPS）將突破百元水準，如摩根士丹利（大摩）預估100.85元、中信投顧估115元、華南投顧138.29元等，因而紛紛上調目標價，其中以宏遠投顧的7,134元最高。