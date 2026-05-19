電信股成資金避風港 中華電、遠傳股價逆勢登高

台股大盤指數從4月以來到5月中旬的歷史高點42,408.66點，大漲10,685.67點，漲幅33.68%，近3個交易日則是下跌，19日收40,175.56點，下跌716.26點，520前出現重挫，投資人不禁要問，還有沒有520行情？可以趁修正時進場？法人表示， 近10年統計顯示，520後10個交易日上漲機率100%，不過，短線還存有不確定因素，先不躁進。

2026-05-19 15:10