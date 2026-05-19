電信股成資金避風港 中華電、遠傳股價逆勢登高
台股今天開低震盪，終場失守月線關卡，電信股成資金避風港，中華電信盤中大漲約5%，寫下144元歷史新高點；遠傳盤中至99.5元，也為歷史高點水準。台灣大哥大終場漲逾2%。
台股今天開低震盪，終場跌716.26點，收在40175.56點，失守約40235點月線關卡。漲多的AI指標股面臨修正，電信股成資金避風港。
中華電盤中大漲約5%，至144元歷史新高點，終場收在142.5元，漲幅4.01%。遠傳今天股價接近百元關卡，盤中至99.5元，追平5月15日盤中歷史高價，終場收在98元，漲幅1.24%。台灣大漲逾2%，終場收在116.5元，重回波段高點。
中華電4月營收、稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）創同期新高，每股賺0.48元，重奪單月每股盈餘（EPS）獲利王；遠傳4月EPS為0.36元，同樣刷新同期新高。台灣大前4月累計EPS達1.84元，仍超越中華電信的1.78元居冠。
中華電信表示，4月受惠資通訊業務維持強勁成長動能，來自大型資料中心與AI伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動智慧聯網、IDC雲端與資安業務營收持續攀升，電信核心業務穩健成長，加上智慧型手機銷售表現亮眼，以及子公司受AI需求強勁帶動銷貨成長。
台灣大觀察，4月3大成長引擎持續輸出動能，電信本業方面，新增Mac等方案熱銷帶動每戶平均貢獻金額（ARPU）穩健成長，行動服務營收年增約3%；寬頻產品助力下，家戶事業營收也有16%年增率。企業事業方面，受惠AICT專案與AIDC相關貢獻，營收維持雙位數增幅。
遠傳電信4月受惠創新資費方案推動用戶升級5G、母親節檔期帶動手機銷售動能，以及智慧資通訊與個人數位生活服務穩健挹注，在企業智慧資通訊方面，遠傳說明，雲端、物聯網及資安相關服務需求持續升溫，帶動整體企業智慧資通訊營收維持雙位數年成長。
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