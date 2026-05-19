三大法人重砍784億元！台股下挫716點丟月線 中華電爆量創高最抗空

520行情與輝達（NVIDIA）財報公布前夕，市場觀望氣氛升高，台股19日受美股科技股走弱拖累，調節賣壓全面出籠，加權指數與台積電（2330）同步跌破月線。終場集中市場指數重挫716.26點、收40,175.56點，成交值1.08兆元；三大法人合計賣超784.09億元，賣壓明顯升溫。

統計三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）大舉賣超632.35億元，連3日累計提款1,189.03億元；自營商賣超（合計）223.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.84億元、自營商（避險）賣超189.67億元，連6日累計賣超達1,134.14億元。投信則逆勢買超71.77億元，持續扮演撐盤要角。

盤面反壓集中在大型電子權值股。台積電受美國科技股走弱與ADR下跌影響，終場下跌35元、收2,205元，失守月線，單一個股拖累大盤約277點。聯發科（2454）反彈僅一日再度轉弱，終場重挫7.21%、收3,155元，影響大盤近113點，並拖累創意（3443）、類比科（3438）、世紀*（5314）等IC設計股同步走低。

電源與散熱族群同樣承壓，台達電（2308）連跌6日，終場下挫5.2%、收1,915元，帶量跌破2,000元整數關卡，影響大盤約80點；泰碩（3338）、健策（3653）跌逾5%，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）同步走弱。

封測族群則受日月光ADR重挫6.39%衝擊，日月光投控（3711）終場大跌7.45%、收472元，跌破500元關卡，拖累欣銓（3264）、台星科（3265）、南茂（8150）、華泰（2329）等個股同步下挫。

此外，記憶體族群成為今日空方重災區。南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、群聯（8299）、鈺創（5351）全面跌停，力成（6239）與力積電（6770）亦分別下跌9.2%、5.65%，族群合計拖累大盤逾60點。

不過，盤面仍有部分防禦型族群逆勢撐盤。中華電（2412）爆出逾5.2萬張大量，盤中觸及144元、收142.5元，上漲4.01%，同步改寫盤中與收盤新高，並帶動台灣大（3045）上漲2.19%，兩檔合計貢獻大盤約16點。

金融股方面，13家金控全面收紅，兆豐金（2886）、富邦金（2881）漲逾2%，國泰金（2882）、凱基金（2883）、華南金（2880）、中信金（2891）同步走強，合計貢獻大盤近30點，成為今日盤面少數抗跌指標。