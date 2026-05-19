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520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

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520前重挫該買還是該逃？ 法人給了這個答案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股19日收40,175.56點，下跌716.26點。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股19日收40,175.56點，下跌716.26點。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股大盤指數從4月以來到5月中旬的歷史高點42,408.66點，大漲10,685.67點，漲幅33.68%，近3個交易日則是下跌，19日收40,175.56點，下跌716.26點，520前出現重挫，投資人不禁要問，還有沒有520行情？可以趁修正時進場？法人表示， 近10年統計顯示，520後10個交易日上漲機率100%，不過，短線還存有不確定因素，先不躁進。

台股早盤以40,883.42點開低，一度翻紅拉升至40,951.56點，但隨後又再翻黑，一度下探至40,168.51點，終場收在40,175.56點，下跌716.26點，跌幅1.75%，跌破月線，台積電（2330）收2,205元，下跌35元，影響大盤指數約277點；聯發科（2454）收3,155元，下跌245元，影響大盤指數約113點；台達電（2308）收1,915元，下跌105元，跌破2,000元，影響大盤指數約80點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股大盤指數從4月到5月中旬上漲超過萬點，波段漲幅超過3成，以季線乖離來看已接近20%，且融資水位超過5,000億元，短線漲多，需回檔整理消化短線過熱情況。

他進一步說明，以極短線來看，權值股面臨調節賣壓，SpaceX近期將IPO，吸引市場關注，推升低軌衛星概念股股價翻揚；在非電族群中則是以金融股表現最好，主要是相對估值便宜、殖利率比電子股好、及首季獲利表現好轉等因素的帶動，在進入除權息旺季時將有表現機會，也是市場動盪時是一個穩健的選擇，吸引資金提早布局。

至於520行情，黃詣庭指出，根據近10年的統計，520前10日表現相對震盪，約有5成的上漲機率，平均漲幅0.1%，但520後10日則是100%的上漲機率，平均漲幅3.3%。

黃詣庭認為，目前短線仍存有不確定因素，尤其是周四Fed會議記錄公布，將有助評估後續的決策方向，短線漲多回檔先看支撐是否有守再布局，不躁進；他強調，在AI趨勢下，所延伸出來的次產業值得留意，尤其是基本面強，又具產業趨勢下實際的營收、獲利表現者為首選，包括代工、封裝、伺服器零組件、PCB、光通訊等。

台股 大盤 台積電

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