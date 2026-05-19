權值股記憶體族群賣壓重 台股跌716點失守月線

台股今天在台積電、聯發科等權值股走弱，以及記憶體族群重挫下，開低震盪走低，終場下跌716.26點，收在40175.56點，失守40235點月線關卡。投顧分析，台股漲多後拉回，資金轉移至低基期股；後續觀察輝達財報，6月電腦展將支撐AI題材。

美國股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收跌；亞股今天表現疲軟，韓股跌約3%。台股今天開低，早盤指數力爭翻紅，但隨後跌勢擴大，尾盤下探低點40168.51點。

台股今天終場下跌716.26點，收在40175.56點，跌幅1.75%，成交值新台幣1兆880.73億元；電子股指數下跌2.2%，金融股指數漲1.24%。櫃買指數跌幅2.8%，收盤指數失守401.53點月線關卡。

觀察權值股表現，台積電終場下跌35元，收2205元，跌幅1.56%；國巨、鴻海跌約1%，聯發科下跌逾7%，台達電下跌5.2%；大立光以3615元創5年半新高後打開漲停，收在3365元，上漲2.28%。

記憶體族群今天重挫，南亞科、華邦電、旺宏跌停。AI指標股方面漲跌互見，技嘉今天下跌7.72%，廣達下跌3.3%；ABF族群持穩，欣興、景碩、南電小漲，臻鼎-KY勁揚逾5%。

電信股成為資金避風港，中華電收盤大漲4%，收142.5元，創收盤歷史新高；遠傳、台灣大轉強，收盤分別上漲1.24%、2.19%。

觀察高價股走勢，股王信驊下跌1.39%、股后穎崴下跌約7%，終場跌破萬元關卡，暫別「雙萬金」局面；多數高價股走勢震盪，印能科技、群聯、雍智科技、愛普跌停、新應材失守千元關卡，台股退守47千金股。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問表示，台股屬於漲多後的拉回，基本面並沒有明顯改變。市場擔憂中東情勢再度升溫，加上美國科技股先前漲幅已大，費城半導體指數回跌，促使投資人在輝達財報公布前先行獲利了結；不過，道瓊指數跌幅有限，顯示資金只是進行調整與轉移，而非全面撤出市場。

王榮旭進一步指出，台股與美股目前情況相似，主要回檔的是科技股與高基期個股；反觀被動元件、ABF載板、成熟製程等族群表現相對穩健，並非全面性下跌，市場還沒有轉空跡象，金融股持續維持強勢。

展望後市，王榮旭認為，輝達財報將是關鍵。如果財報表現優於預期，市場在修正後有機會迎來一波軋空行情；若不如預期，跌勢可能進一步擴大。不過，6月還有電腦展登場，AI題材仍具支撐，除非出現重大利空，目前仍可視為漲多後的整理格局。