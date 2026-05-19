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大盤跌700點！資金轉向電信三雄 中華電信股價逆勢創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

大盤19日下跌716點，點數回到40,175點，測試4萬點支撐，今日大盤重挫，電信三雄反而發揮資金避風港效果，逆勢上漲，又以中華電信（2412）漲幅突破4%，漲幅最高，股價也創新高，市值更突破1.1兆。

近年因為AI熱潮，帶起台灣AI概念股股價表示強勁，推升台股自4月初的32,000點起漲，最高來到42,400點以上，大盤上漲1萬點，蛋電信三雄股價表現相對「普通」；但隨著大盤漲多回檔休息，電信三雄再度發揮資金避風港效果。

中華電信今日股價最高來到144元，終場上漲5.5元，收142.5元，單日成交量從原本僅數千張到1萬多張的水準，今日暴增到52,505張，市值來到1.1兆元。

台灣大（3045）上漲2.5元，收116.5元，漲幅2.5%，成交量放大至26,355張；遠傳（4904）上漲1.2元，收98元，盤中最高來到99.5元，距離百元關卡，僅剩一步之遙。

電信產業近年營收、獲利穩定成長，中華電信累計前4月營收達804.9億元，年增7.5%，歸屬母公司業主淨利為138.4億元，年增4.8%，每股純益1.78元，營收、獲利均超越財測目標。

中華電信表示，受惠於資通訊業務維持強勁成長動能，電信核心業務穩健成長，智慧手機銷售表現亮眼，子公司受AI需求強勁帶動銷貨成長，推升營運表現；大型資料中心與AI伺服器機房建置案，智慧聯網、IDC雲端與資安推升資通訊年增近三成；國際海纜、衛星服務分別年增9%、8%；5G升速客戶持續成長，300Mbps以上的高速寬頻用戶數年增13.5%。

台灣大累計前4個月營收654.5億元，年增3%，稅後純益為55.7億元，年增19%，每股純益1.84元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，AI開啟台灣大黃金十年，Telco電信本業、Telco+ 企業事業、Telco+Tech科技事業等三大成長引擎持續推升營收及獲利；行動服務營收年增約3%，寬頻推升家戶事業年增16%；AICT專案與AIDC貢獻企業事業雙位數成長；加上權益法投資獲利增長，也推升獲利表現。

遠傳表示，累計前4月營收373.44億元，年增7.9%，稅後純益50.17億元，年增16.7%，累計每股純益1.39元。

遠傳表示，受惠於創新資費方案推動用戶升級5G、母親節檔期帶動手機銷售動能，以及智慧資通訊與個人數位生活服務穩健挹注，4月各項營運指標再度改寫同期新高。

遠傳指出，創新資費方案「優雅樂活」、「青春同行588」吸引多元族群，月租型5G滲透率提升至48.7%，遠傳friDay影音與展演票務以及「遠傳守護網」等維持雙位數年成長；在雲端、物聯網及資安相關服務需求帶動整體企業智慧資通訊營收維持雙位數年成長。

中華電信 遠傳 概念股

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