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證交稅補健保？金融業高層：勿事事拿股民開刀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
從證交稅收撥補作為健保的財源？此提議引發台股投資人反彈及金融業者不為以然。圖／ 本報資料照片
從證交稅收撥補作為健保的財源？此提議引發台股投資人反彈及金融業者不為以然。圖／ 本報資料照片

行政院想要從證交稅收撥補作為健保的財源，不少金融業者私下質疑並非正確做法，一位不具名的金融業高層指出，股市衝上四萬點，不代表進場的每個人都在印鈔票，投資人用的是自己承擔了歸零風險的血汗錢在資本市場搏鬥，賺錢時要面臨重稅和保費扣繳，賠錢時政府卻不會補貼一毛錢，這對投資人並不公平。

行政院政務委員陳時中近日再對外表示，希望將五成證交稅收撥補做為健保財源，還說這個做法符合資本利得者應負擔更多社會責任，而且還得到衛福部長石崇良的呼應，此外也有學者附和，可把證券交易所得納入健保補稅保費的稅基，這些建議不只引發股民的反彈，連不少金融業者私下都不贊成。

金融業高層直批，這種「賺錢分一杯羹、賠錢你自己認」的思維，完全抹殺「資本市場」的風險本質。他質疑，如果只是因為健保缺錢，就動輒想用民粹式的口號干擾資本市場，不僅缺乏財政學的專業，更是對這群撐起台灣近半綜所稅收、堅定支持台灣企業的投資人，最不公平的道德綁架。

也有金融業者指出，證交稅的本質是不論賺錢或者是賠錢都要課稅，也就是就算投資人賠錢還是要繳證交稅，而且現在健保缺錢，就想到要從股民上剝一層皮，更何況不是每一個股民都賺很多錢，政府應該要慎思。

證交稅 健保 金融業

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