台股連三黑收低716點跌破月線 台積電收2,205元下挫35元

台股19日收盤下跌716.26點，終場以40,175.56點作收，成交量1兆0880.73億元；大盤指數連三跌，跌破月線。台積電（2330）收盤價2,205元，下跌35元，跌幅1.56%。

台股今日持續下探月線支撐，科技權值股仍受獲利回吐賣壓影響，富邦金（2881）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）及元大金（2885）等金融股表現相對強勢。今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、大立光（3008）、欣興（3037）、啟碁（6285）、穩懋（3105）、強茂（2481）、臻鼎-KY（4958）及亞翔（6139）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、台達電（2308）、旺宏（2337）、日月光投控（3711）、昇達科（3491）、技嘉（2376）及宜鼎（5289）。

第一金投顧表示，目前指數位階較高，稍微有財報不如預期或者申報轉讓這類型的利空，個股將快速拉回，市場將先消化第1季財報數字，未來績優股仍將持續往上。展望6月，將迎來四年一度的世足賽，相關的球鞋、運動衣相關的公司如來億-KY（6890）、志強-KY（6768）、儒鴻（1476）等可以留意；此外，SPACE X已經進入IPO 程序，台灣衛星供應鏈如昇達科、華通（2313）、信錦（1582）等也可以伺機布局。其餘績優及強勢產業如記憶體、ABF、CCL、散熱、探針卡、CPO 等趁回檔可以伺機布局。傳產看好台積電廠務、特化、重電及幹細胞產業。目前盤面震盪，拉回後好的買點出現，各產業龍頭多、分盤中的績優股拉回後再行布局。