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台股月線攻防激烈！低軌衛星高空不墜 敬鵬、事欣科連飆2漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
低軌衛星示意圖。美聯社
低軌衛星示意圖。美聯社

台股19日重挫逾700點、月線失守壓力加劇之際，低軌衛星族群卻逆勢點火，事欣科（4916）、敬鵬（2355）強拉第二根漲停，台揚（2314）盤中也亮燈，元晶（6443）勁揚逾6%，金像電（2368）、啟碁（6285）等同步走強，成為盤面最強避風港。此外，興櫃股鐳洋科技（6980）繼昨日強彈逾20%後，今日仍震盪續漲逾1成，表現搶眼。

法人動向方面，外資18日大舉加碼低軌衛星概念族群，華通（2313）買超13,246張、居買超第三大個股，敬鵬買超10,321張，兆赫（2485）買超8,088張，啟碁與燿華（2367）亦分別獲買超4,763張與3,244張，顯示資金流向衛星通訊供應鏈。

政策面則持續為產業提供中長期支撐。經濟部指出，截至去年底已有55家台廠成功切入國際低軌衛星供應鏈，帶動太空產業產值達2,771億元，今年底目標將擴增至60家、產值上看2,846億元，成為五大信賴產業中次世代通訊的重要成長動能。

目前台灣低軌衛星供應鏈以地面設備與關鍵零組件為主，包括射頻前端元件、衛星天線、高頻PCB與機構件等。其中昇達科（3491）已打入SpaceX與OneWeb供應鏈，鐳洋升頻器產品切入OneWeb，耀登（3138）與芳興科技亦分別切入衛星通訊與海事應用市場；稜研科技則成功進入美國海軍衛星通訊訂單。

產業人士指出，台廠在低軌衛星價值鏈中，主要集中於地面站設備與高頻通訊模組，雖在衛星本體製造仍屬初階，但在國際營運商加速布建網路下，供應鏈滲透率持續提升。

整體來看，在台股修正壓力升高之際，低軌衛星族群受惠政策推動與外資加碼雙重支撐，成為盤面少數逆勢強勢族群之一。

事欣科 敬鵬 低軌衛星

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