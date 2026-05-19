台股月線攻防激烈！低軌衛星高空不墜 敬鵬、事欣科連飆2漲停

行政院想要從證交稅收撥補作為健保的財源，不少金融業者私下質疑並非正確做法，一位不具名的金融業高層指出，股市衝上四萬點，不代表進場的每個人都在印鈔票，投資人用的是自己承擔了歸零風險的血汗錢在資本市場搏鬥，賺錢時要面臨重稅和保費扣繳，賠錢時政府卻不會補貼一毛錢，這對投資人並不公平。

2026-05-19 14:01