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台股短線震盪 市值型ETF受青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF。圖／AI生成 陳孟甫
ETF。圖／AI生成 陳孟甫

台股今年以來漲幅凌厲，但繼18日下跌0.68%，加權指數今日續跌。投信法人指出，今年市場變化迅速，短線指數震盪難免，不過市場依然看多後市發展，建議投資人將市值型台股ETF作為掌握長線行情的長期夥伴。

盤點近一月市場交投最熱絡的市值型台股ETF，共有5檔累積成交量突破15萬張，分別為凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦旗艦50（009802），及富邦台50（006208）。其中又以凱基台灣TOP50的640萬張及元大台灣50的340萬張力壓群雄，人氣十足。

法人指出，台股自今年1月站上3萬點、不到半年突破4萬點關卡，短期內指數有回落修正的趨勢也在所難免，不過台廠的獲利預估仍保持持續上修態勢，長線未出現疑慮、後市仍有成長空間；建議投資人將投資眼光放遠，透過市值型ETF掌握長期趨勢、產業輪動機會，遇到拉回亦可把握加碼機會、把握AI浪潮下，台股所享受的紅利。

台股 凱基 富邦

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