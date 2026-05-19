快訊

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股面臨月線保衛戰！法人：市場過度樂觀 能源危機恐成下一波壓力源

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股19日開低走低，盤中最低下跌591點至40,300點，再度面臨月線保衛戰。圖/本報資料照片
台股19日開低走低，盤中最低下跌591點至40,300點，再度面臨月線保衛戰。圖/本報資料照片

美股四大指數18日跌多漲少，以費半指數下跌2.4%最重，影響台股19日開低走低，盤中最低下跌591點至40,300點，再度面臨月線保衛戰。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,205元。

永豐期貨指出，昨日台股受到美股拖累早盤大幅開低，一度重挫近千點，不過低檔買盤很快進場承接，終場跌幅明顯收斂，代表目前市場資金仍然相當充沛。不過這樣的走勢其實也反映出另一個問題，就是市場情緒依然過度樂觀，甚至有點忽略了背後正在累積的系統性風險。近期全球原油庫存持續下降，美國戰略儲備仍處低檔，中東地緣風險也沒有真正解除，而能源問題偏偏是現在市場最容易低估的一環。過去大家認為AI只是科技革命，但現在逐漸開始發現，AI本質上其實也是一場能源競賽，無論是大型資料中心、伺服器還是AI推理運算，背後都需要龐大電力支撐，電網負荷與能源供給正在成為真正瓶頸。尤其美國大型科技公司近期持續擴建AI資料中心，電力需求增速遠超過市場原本預期，甚至已經開始推升天然氣與電力基建投資，這代表AI熱潮帶來的不只是資本支出循環，更可能推動新一輪能源通膨。

永豐期貨表示，市場現在還停留在「AI提高生產力、通膨下降、聯準會降息」的舊邏輯，但如果能源價格重新進入長期上升趨勢，整個劇本可能完全反過來。因為油價一旦持續墊高，運輸、製造、電力與原物料成本都會同步上升，進而壓抑需求。所以昨日台股雖然低檔有撐，但這不代表風險解除，反而更像是資金在樂觀情緒下持續硬撐盤面。

美股 台股 台積電

延伸閱讀

台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

台股巨震 三大內資護盤…法人預期短線有望反彈

台股大坐雲霄飛車！開盤一度大跌1,002點 午盤跌點一度收斂至76點

台積電走弱壓盤！聯電、金控雙雄撐盤 台股開低於40,900關前激戰

相關新聞

大立光創辦人林耀英家族罕見出手買自家股票 股價一度漲停創5年半高價

大立光（3008）創辦人林耀英家族罕見出手買進100張自家股票，累計目前共持有大立光股票1萬9,010張，持股比增至14.24%，消息激勵19日大立光股價開高走高後衝上漲停3,615元，但盤中打開，漲幅縮小。

台積電ADR跌逾2％ 投顧：追價意願轉弱靜待輝達財報

美股漲跌互見，台積電ADR（美國存託憑證）下跌2.08%，台股18日留下影線721點，終場下跌280.54點，收4089...

台積電走弱壓盤！聯電、金控雙雄撐盤 台股開低於40,900關前激戰

美股昨夜由科技股領跌，台積電（2330）ADR下挫逾2%，拖累台股19日開盤下跌8.4點、報40,883.42點。盤初在台光電（2383）、智邦（2345）、致茂（2360）等電子指標股走弱，以及南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌記憶體族群下，加權指數一度下挫近185點；不過聯發科（2454）、聯電（2303）、大立光（3008）、鴻海（2317）與金控雙雄同步撐盤，帶動指數重返高檔，多空於40,800點至40,900點區間激烈拉鋸。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）及聯電交投火熱。

台股盤中回測月線震盪！四大雲端巨頭大砸資本支出 長線有撐

台股已連三個交易日走跌，截至19日上午11點，盤中最高雖一度以40,951點翻紅，但最低點達40,300點並於附近震盪，目前仍持續力守月線。台積電（2330）也同步走弱，最低達2,205元，同樣持續力守月線。

三星、希捷說了什麼？記憶體慘成台股急殺重災區 群聯昨領漲今領跌

受到美光下跌與南韓三星電子罷工風險降低雙重影響，台股記憶體族群19日全面承壓。控制晶片大廠群聯（8299）、工控模組廠宜鼎（5289）雙雙重挫跌停，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中跌幅也超過9%，成為拖累大盤元凶之一。

台積電火速賣出15.2萬張持股 世界僅跌1天就止跌上漲

台積電（2330）上周宣布計畫售出世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的已發行股本，將採取鉅額交易方式執行出售事宜，消息衝擊18日股價重挫，但台積電僅用1天就把股票賣出，世界只重挫1天，19日就止跌上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。