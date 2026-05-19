台股面臨月線保衛戰！法人：市場過度樂觀 能源危機恐成下一波壓力源

美股四大指數18日跌多漲少，以費半指數下跌2.4%最重，影響台股19日開低走低，盤中最低下跌591點至40,300點，再度面臨月線保衛戰。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,205元。

永豐期貨指出，昨日台股受到美股拖累早盤大幅開低，一度重挫近千點，不過低檔買盤很快進場承接，終場跌幅明顯收斂，代表目前市場資金仍然相當充沛。不過這樣的走勢其實也反映出另一個問題，就是市場情緒依然過度樂觀，甚至有點忽略了背後正在累積的系統性風險。近期全球原油庫存持續下降，美國戰略儲備仍處低檔，中東地緣風險也沒有真正解除，而能源問題偏偏是現在市場最容易低估的一環。過去大家認為AI只是科技革命，但現在逐漸開始發現，AI本質上其實也是一場能源競賽，無論是大型資料中心、伺服器還是AI推理運算，背後都需要龐大電力支撐，電網負荷與能源供給正在成為真正瓶頸。尤其美國大型科技公司近期持續擴建AI資料中心，電力需求增速遠超過市場原本預期，甚至已經開始推升天然氣與電力基建投資，這代表AI熱潮帶來的不只是資本支出循環，更可能推動新一輪能源通膨。

永豐期貨表示，市場現在還停留在「AI提高生產力、通膨下降、聯準會降息」的舊邏輯，但如果能源價格重新進入長期上升趨勢，整個劇本可能完全反過來。因為油價一旦持續墊高，運輸、製造、電力與原物料成本都會同步上升，進而壓抑需求。所以昨日台股雖然低檔有撐，但這不代表風險解除，反而更像是資金在樂觀情緒下持續硬撐盤面。