三星、希捷說了什麼？記憶體慘成台股急殺重災區 群聯昨領漲今領跌

受到美光下跌與南韓三星電子罷工風險降低雙重影響，台股記憶體族群19日全面承壓。控制晶片大廠群聯（8299）、工控模組廠宜鼎（5289）雙雙重挫跌停，南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中跌幅也超過9%，成為拖累大盤元凶之一。

市場先前高度關注三星電子工會醞釀的罷工行動，擔憂其可能衝擊全球HBM與DRAM供應鏈。然而，南韓地方法院已部分裁准三星資方提出的限制罷工範圍請求，要求工會必須確保罷工期間不致中斷生產，否則將面臨每日1億韓元的罰款。

隨法院裁示出爐，產業界解讀三星罷工對全球記憶體供應的影響將大幅稀釋。雖然這降低了輝達（NVIDIA）等AI巨頭在新平台備貨期面臨的斷料風險，但也意味著台廠如南亞科、華邦電原本期待的轉單效應可能落空，導致短線追價資金反手調節。

此外，國際市場方面，硬碟大廠希捷（Seagate）執行長莫斯利指出，新建工廠耗時過長，且未來可能導致公司最終面臨產能過剩的局面，因此公司策略將專注於提升既有技術與生產效率，而非盲目投入製造設施。

這番言論引發投資人擔憂硬碟與儲存設備可能無法滿足當前狂熱的AI建設需求，同時也引發市場對記憶體產業高速營收成長是否已接近高峰的疑慮。由於記憶體屬於高度景氣循環產業，受此情緒衝擊，美光股價18日大跌5.95%，希捷重挫超過6%，對全球記憶體個股也形成沉重壓力。

在美股同業下跌與轉單利多預期消退的雙重打擊下，記憶體族群19日殺聲隆隆。近期因4月財報獲利亮眼而大漲的群聯與宜鼎，在遭遇獲利了結賣壓下觸及跌停；南亞科、華邦電、力成（6239）、旺宏（2337）盤中亦齊跌逾9%，合計影響台股大盤超過55點跌點。

記憶體族群今日的重挫，反映出市場資金在利多題材鈍化後，快速回歸理性評價。隨著5月底前南亞科、威剛（3260）、群聯及華邦電等大廠將密集召開股東會，公司高層對下半年實際供需走勢與產能布局的最新說法，將是產業景氣是否續強的關鍵觀察點。