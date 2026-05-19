台積電火速賣出15.2萬張持股 世界僅跌1天就止跌上漲

台積電（2330）上周宣布計畫售出世界先進（5347）普通股，出售股數不超過 1 億 5,200 萬股，約相當於 8.1%的已發行股本，將採取鉅額交易方式執行出售事宜，消息衝擊18日股價重挫，但台積電僅用1天就把股票賣出，世界只重挫1天，19日就止跌上漲。

台積電表示，股權出售計畫將不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

台積電18日晚間公告指出，已處分世界先進股票， 以每股160.6元賣出15.2萬張，交易金額244.11億元，處分利益632.02億元（包含剩餘持股改以公允價值衡量所產生之利益）。

世界在台積電擬賣股的消息衝擊下，18日一開盤就跳空以跌停159元開出，盤中雖有打開，終場仍是亮綠燈收盤；不過，台積電火速處理完出售世界股票事宜，世界19日早盤以159.5元小紅開出，一度翻黑至152.5元，隨後買單進場，股價翻紅拉升至165.5元，盤中漲幅逾1%；這起大股東賣股衝擊僅1天。