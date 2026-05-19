美科技股回檔壓抑買氣 台積電領跌權值股、群聯打入跌停

美股科技股回檔壓抑台股19日早盤氣氛，前一交易日那斯達克與標普500指數收低，費城半導體指數重挫3.3%，輝達也走跌，加上油價與美債殖利率升高牽動市場風險情緒，台股早盤賣壓集中在電子權值與高價AI、半導體股。

台積電（2330）早盤下跌30元至2,210元，跌幅1.34%，聯發科（2454）早盤一度開高至3,475元，但隨後翻黑，下跌55元至3,345元，跌幅1.62%，顯示高價權值股追價意願降溫。

封測與高價股賣壓更為明顯。日月光投控（3711）下跌32.5元至477.5元，跌幅6.37%，股價失守500元整數關卡；群聯（8299）重挫270元至跌停價2,465元，反映記憶體與儲存高價股在前波大漲後，短線獲利了結壓力升高。

不過，盤面並非全面走弱，聯電（2303）逆勢成為資金焦點，盤中上漲6.5元至117.5元，漲幅5.86%，成交量放大至16.56萬張，明顯優於大型電子權值股表現。聯電在成熟製程、漲價與矽光子等題材支撐下，成為今日半導體族群中少數逆勢撐盤指標。