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大立光創辦人林耀英家族罕見出手買自家股票 股價一度漲停創5年半高價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

大立光（3008）創辦人林耀英家族罕見出手買進100張自家股票，累計目前共持有大立光股票1萬9,010張，持股比增至14.24%，消息激勵19日大立光股價開高走高後衝上漲停3,615元，但盤中打開，漲幅縮小。

林耀英家族2020年成立家族持股閉鎖控股公司茂鈺，根據證交所公開資訊觀測站資料，茂鈺3月買進100張大立光股票，以大立光3月均價2,300元計算，價值約2.3億元，累計茂鈺目前持有大立光股票1萬9,010張，持股比率由14.17%增至14.24%，為最大股東。

法人推估，林家出手買自家股票，是茂鈺成立以來首度加碼增持大立光股票，應與跨足共同封裝光學（CPO）的轉型布局效益有關；針對大股東買進自家持股一事，大立光發言窗口以，大股東私領域事宜，不便評論來回應。

大立光早盤以3,445元開高後衝上漲停3,615元，平2020年11月以來的高價，但開盤半小時後賣壓突然出現，股價打開漲停；大立光開高，光學鏡頭股也受激勵，先進光（3362）、今國光（6209）、聯一光（3441）等也曾亮燈漲停。

大立光

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