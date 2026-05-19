台積電走弱壓盤！聯電、金控雙雄撐盤 台股開低於40,900關前激戰

美股昨夜由科技股領跌，台積電（2330）ADR下挫逾2%，拖累台股19日開盤下跌8.4點、報40,883.42點。盤初在台光電（2383）、智邦（2345）、致茂（2360）等電子指標股走弱，以及南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌記憶體族群下，加權指數一度下挫近185點；不過聯發科（2454）、聯電（2303）、大立光（3008）、鴻海（2317）與金控雙雄同步撐盤，帶動指數重返高檔，多空於40,800點至40,900點區間激烈拉鋸。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）及聯電交投火熱。

美股周一受科技股走弱影響，四大指數跌多漲少，終場僅道指小漲0.32%，費半指數再跌2.47%，台積電ADR跟跌2.08%、日月光ADR更重挫6.39%。市場持續緊盯中東局勢與油價變化，不過，今晨傳出美國總統川普暫緩對伊朗動武，帶動國際油價回落，市場避險情緒略有降溫。台股今日仍將聚焦半導體與AI權值股表現。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電開低20元、報2,220元，台達電（2308）開平盤2,020元，日月光投控（3711）開盤跌破500元關卡、報490元。惟鴻海與聯發科分別開高在251元、3,475元。

類股方面，光電、玻陶、數位雲端、生醫、金融等漲幅居前，綠能環保、半導體等相對疲弱。

回顧台股18日表現，集中市場指數跌280.54點、收40,891.82點，成交值收斂至9,904.66億元。三大法人賣超425.03億元，包括外資賣超452.41億元、自營商賣超139.26億元，投信則買超166.65億元。

法人指出，台股短線受中東局勢、美債殖利率攀高及20日台指期結算影響，預期維持區間震盪；若國際因素拉回，建議優先布局AI權值股，並持續關注先進製程、光通訊、PCB、航太衛星及高殖利率族群。