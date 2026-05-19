快訊

520政院撒利多！彈性育嬰假升級育兒假 6歲前適用

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電走弱壓盤！聯電、金控雙雄撐盤 台股開低於40,900關前激戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股昨夜由科技股領跌，台積電（2330）ADR下挫逾2%，拖累台股19日開盤下跌8.4點、報40,883.42點。盤初在台光電（2383）、智邦（2345）、致茂（2360）等電子指標股走弱，以及南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌記憶體族群下，加權指數一度下挫近185點；不過聯發科（2454）、聯電（2303）、大立光（3008）、鴻海（2317）與金控雙雄同步撐盤，帶動指數重返高檔，多空於40,800點至40,900點區間激烈拉鋸。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）及聯電交投火熱。

美股周一受科技股走弱影響，四大指數跌多漲少，終場僅道指小漲0.32%，費半指數再跌2.47%，台積電ADR跟跌2.08%、日月光ADR更重挫6.39%。市場持續緊盯中東局勢與油價變化，不過，今晨傳出美國總統川普暫緩對伊朗動武，帶動國際油價回落，市場避險情緒略有降溫。台股今日仍將聚焦半導體與AI權值股表現。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電開低20元、報2,220元，台達電（2308）開平盤2,020元，日月光投控（3711）開盤跌破500元關卡、報490元。惟鴻海與聯發科分別開高在251元、3,475元。

類股方面，光電、玻陶、數位雲端、生醫、金融等漲幅居前，綠能環保、半導體等相對疲弱。

回顧台股18日表現，集中市場指數跌280.54點、收40,891.82點，成交值收斂至9,904.66億元。三大法人賣超425.03億元，包括外資賣超452.41億元、自營商賣超139.26億元，投信則買超166.65億元。

法人指出，台股短線受中東局勢、美債殖利率攀高及20日台指期結算影響，預期維持區間震盪；若國際因素拉回，建議優先布局AI權值股，並持續關注先進製程、光通訊、PCB、航太衛星及高殖利率族群。

台股 台積電 華邦電 聯電

延伸閱讀

台股開盤急殺千點！台積電領五大權值齊跌 40100點關卡警報響

台積電ADR跌逾2％ 投顧：追價意願轉弱靜待輝達財報

台股巨震 三大內資護盤…法人預期短線有望反彈

台股早盤重摔近千點 半導體權值股全倒、世界先進亮燈跌停

相關新聞

大立光創辦人林耀英家族罕見出手買自家股票 股價一度漲停創5年半高價

大立光（3008）創辦人林耀英家族罕見出手買進100張自家股票，累計目前共持有大立光股票1萬9,010張，持股比增至14.24%，消息激勵19日大立光股價開高走高後衝上漲停3,615元，但盤中打開，漲幅縮小。

台積電ADR跌逾2％ 投顧：追價意願轉弱靜待輝達財報

美股漲跌互見，台積電ADR（美國存託憑證）下跌2.08%，台股18日留下影線721點，終場下跌280.54點，收4089...

台積電走弱壓盤！聯電、金控雙雄撐盤 台股開低於40,900關前激戰

美股昨夜由科技股領跌，台積電（2330）ADR下挫逾2%，拖累台股19日開盤下跌8.4點、報40,883.42點。盤初在台光電（2383）、智邦（2345）、致茂（2360）等電子指標股走弱，以及南亞科（2408）、華邦電（2344）領跌記憶體族群下，加權指數一度下挫近185點；不過聯發科（2454）、聯電（2303）、大立光（3008）、鴻海（2317）與金控雙雄同步撐盤，帶動指數重返高檔，多空於40,800點至40,900點區間激烈拉鋸。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）及聯電交投火熱。

美科技股回檔壓抑買氣 台積電領跌權值股、群聯打入跌停

美股科技股回檔壓抑台股19日早盤氣氛，前一交易日那斯達克與標普500指數收低，費城半導體指數重挫3.3%，輝達也走跌，加上油價與美債殖利率升高牽動市場風險情緒，台股早盤賣壓集中在電子權值與高價AI、半導體股。

台股巨震 三大內資護盤…法人預期短線有望反彈

台股昨（18）日開低，盤中在外資大舉賣超452.4億元下，一度大跌1,002點至40,170點。不過，在內資包括投信、八大公股行庫、五大壽險買盤護持下，大幅收斂跌點，終場指數下跌280點、收40,891點。法人指出，接下來行情高檔震盪機率高，指數有機會短線反彈。

台股高檔震盪機率高 題材股、績優AI族群抗震

台股漲多後，接下來高檔震盪機率高，操作難度也提升。隨市場快速輪動，投資專家指出，題材股或是低基期、具高現金殖利率優勢、以及有基本面的績優AI股，都是可伺機布局標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。