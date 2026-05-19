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台積電ADR跌逾2％ 投顧：追價意願轉弱靜待輝達財報
美股漲跌互見，台積電ADR（美國存託憑證）下跌2.08%，台股18日留下影線721點，終場下跌280.54點，收40891.82點。投顧分析，台股先前創高後回檔，追價意願轉弱，市場產生過熱雜音，後續觀察輝達財報。
投資人解讀美國與伊朗和平談判的複雜信號之際，華爾街股市今天走勢震盪，主要指數終場大多收挫。道瓊工業指數上漲159.95點或0.32%；標準普爾500指數微跌5.45點或0.07%；那斯達克指數下跌134.41點或0.51%；費城半導體指數下挫285.95點或2.47%。
輝達（NVIDIA）財報公布前，股價下跌1.33%，台積電ADR（美國存託憑證）下跌2.08%，美光挫逾6%。
台股18日留下影線721點，終場下跌280.54點，收40891.82點，成交值新台幣1兆256.28億元。
三大法人合計賣超台股434.5億元，其中自營商賣超139.26億元，投信買超157.17億元，外資及陸資賣超452.41億元。
投顧分析，台股先前創下歷史新高點42408點後指數震盪，顯示追價意願轉弱，市場開始產生過熱雜音，波動幅度大，籌碼狀況不如想像中穩定，台積電ADR動向為指標，並參考輝達財報，聯準會（Fed）預計6月中旬召開會議。
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