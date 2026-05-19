台積電ADR跌逾2％ 投顧：追價意願轉弱靜待輝達財報

台灣資本市場正迎來歷史性的結構轉型，臺灣證券交易所昨（18）日舉辦「AI領航×璞玉發光 開創臺股雙動能新時代」論壇，緊接著將於5月20至22日舉辦臺灣璞玉指數主題式業績發表會，另臺北國際電腦展6月展期中也將邀請台灣AI產業代表，向國內外展現台灣硬實力及產業多元發展的面貌，期待引導台股從AI領航，轉向有未來潛力的璞玉企業共創的雙引擎模式。

2026-05-18 22:54