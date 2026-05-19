快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

台股高檔震盪機率高 題材股、績優AI族群抗震

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股漲多後，接下來高檔震盪機率高，操作難度也提升。台股示意圖。 聯合報系資料照
台股漲多後，接下來高檔震盪機率高，操作難度也提升。台股示意圖。 聯合報系資料照

台股漲多後，接下來高檔震盪機率高，操作難度也提升。隨市場快速輪動，投資專家指出，題材股或是低基期、具高現金殖利率優勢、以及有基本面的績優AI股，都是可伺機布局標的。

題材股方面，包括SpaceX傳出將於6月12日掛牌，激勵低軌衛星族群表現火熱，昇達科（3491）、啟碁（6285）昨（18）日都飆漲停。Computex 6月登場，機器人想像題材點火，宇隆（2233）漲停之外，包括圓剛（2417）、所羅門（2359）、慧友（5484）也都逆勢抗跌。

此外，進入除權息旺季，高現金殖利率的股票進可攻、退可守，有抗震優勢；而有基本面加持，例如第1季獲利成長、4月營收也表現亮眼的績優AI股仍可留意。

華南投顧董事長呂仁傑指出，除了相關題材股外，也看好被動元件、記憶體、面板級封裝等族群。另外，臺灣指數公司編制的臺灣璞玉指數，相關成分股也是投資人可參考標的。

臺灣璞玉指數篩選最近三年每股稅後純益（EPS）都為正數、近四季EPS均為正數、近三年皆發放股利，及近三個月成交金額、成交股數、周轉率、漲幅、波動度均非屬前10%高等八個條件，成分股廣泛分布於31類上市產業，兼具防禦性與抗跌性，是市場中的「隱形黑馬」。

台新投顧總經理黃文清表示，19日Google I/O大會、20日輝達財報，以及6月上旬的Computex展都有題材可期。尤其是輝達財報能否優於預期，將是決定AI供應鏈能否維持多頭火種的關鍵。此外，被動元件有漲價題材，也是看好產業。

事實上，被動元件由於進入結構性復甦循環，產品報價屢屢上揚，吸引市場矚目。如外資指出，受惠AI伺服器機櫃對被動元件使用量大幅提升，積層陶瓷電容（MLCC）供需環境正在轉趨緊俏，且預期2026年下半年供給緊張程度將進一步惡化，使得相關台系大廠有望成為承接日韓龍頭轉單外溢效應的受惠者。

昇達科 啟碁 Computex

延伸閱讀

資金持續流入 AI 指數高檔震盪 台股商品資金輪動

5月底買股收益年年高 歷史經驗 平均報酬率呈現階梯式成長

安聯投信：基本面持續修為本波台股上漲關鍵原因

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

相關新聞

台股巨震 三大內資護盤…法人預期短線有望反彈

台股昨（18）日開低，盤中在外資大舉賣超452.4億元下，一度大跌1,002點至40,170點。不過，在內資包括投信、八大公股行庫、五大壽險買盤護持下，大幅收斂跌點，終場指數下跌280點、收40,891點。法人指出，接下來行情高檔震盪機率高，指數有機會短線反彈。

台股高檔震盪機率高 題材股、績優AI族群抗震

台股漲多後，接下來高檔震盪機率高，操作難度也提升。隨市場快速輪動，投資專家指出，題材股或是低基期、具高現金殖利率優勢、以及有基本面的績優AI股，都是可伺機布局標的。

掛牌後外資天天賣 、短短5天合計賣超168.9萬張 00403A跌破發行價

主動統一升級50（00403A）掛牌上市以來外資天天賣超，僅短短5個交易日合計遭外資賣超168萬9,291張，12日跌破發行價，收在9.84元。

台股修正回檔 法人搶買哪些族群？這些受青睞

台股18日開低，一度大跌1,002.19點，盤中跌勢縮小，終場下跌280.54點，收40,891.82點，跌幅0.68%，守住月線。觀察成交量前十名中，有6檔是ETF，正2跟反1都進場；成交值部分，前十名中國巨*（2327）、華通（2313）都攻漲停，資金仍在被動元件，並湧入低軌衛星。

外資上週賣超907億元 減碼中鋼9萬張居首

台股上週高檔震盪，週五集中市場指數收在41172.36點，週跌431.58點或1.04%。根據台灣證券交易所統計，外資上...

證交所推璞玉指數 謝金河：有助解決交易擁擠問題

台股頻創新高，其中AI相關的科技股一枝獨秀，為了平衡資本市場，台灣證券交易所積極推廣璞玉指數，財訊雙週刊社長謝金河認為，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。