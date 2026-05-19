台股高檔震盪機率高 題材股、績優AI族群抗震

台股漲多後，接下來高檔震盪機率高，操作難度也提升。隨市場快速輪動，投資專家指出，題材股或是低基期、具高現金殖利率優勢、以及有基本面的績優AI股，都是可伺機布局標的。

題材股方面，包括SpaceX傳出將於6月12日掛牌，激勵低軌衛星族群表現火熱，昇達科（3491）、啟碁（6285）昨（18）日都飆漲停。Computex 6月登場，機器人想像題材點火，宇隆（2233）漲停之外，包括圓剛（2417）、所羅門（2359）、慧友（5484）也都逆勢抗跌。

此外，進入除權息旺季，高現金殖利率的股票進可攻、退可守，有抗震優勢；而有基本面加持，例如第1季獲利成長、4月營收也表現亮眼的績優AI股仍可留意。

華南投顧董事長呂仁傑指出，除了相關題材股外，也看好被動元件、記憶體、面板級封裝等族群。另外，臺灣指數公司編制的臺灣璞玉指數，相關成分股也是投資人可參考標的。

臺灣璞玉指數篩選最近三年每股稅後純益（EPS）都為正數、近四季EPS均為正數、近三年皆發放股利，及近三個月成交金額、成交股數、周轉率、漲幅、波動度均非屬前10%高等八個條件，成分股廣泛分布於31類上市產業，兼具防禦性與抗跌性，是市場中的「隱形黑馬」。

台新投顧總經理黃文清表示，19日Google I/O大會、20日輝達財報，以及6月上旬的Computex展都有題材可期。尤其是輝達財報能否優於預期，將是決定AI供應鏈能否維持多頭火種的關鍵。此外，被動元件有漲價題材，也是看好產業。

事實上，被動元件由於進入結構性復甦循環，產品報價屢屢上揚，吸引市場矚目。如外資指出，受惠AI伺服器機櫃對被動元件使用量大幅提升，積層陶瓷電容（MLCC）供需環境正在轉趨緊俏，且預期2026年下半年供給緊張程度將進一步惡化，使得相關台系大廠有望成為承接日韓龍頭轉單外溢效應的受惠者。