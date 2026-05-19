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台股巨震 三大內資護盤…法人預期短線有望反彈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（18）日開低，盤中在外資大舉賣超452.4億元下，一度大跌1,002點至40,170點。不過，在內資包括投信、八大公股行庫、五大壽險買盤護持下，大幅收斂跌點，終場指數下跌280點、收40,891點。法人指出，接下來行情高檔震盪機率高，指數有機會短線反彈。

上周五美股四大指數均收黑，衝擊台股昨日開低走低，盤中指數上下震盪高達925點；台積電盤中最低下跌50元至2,215元，終場跌25元收2,240元。在台積電領跌下，台股終場下跌0.6%，成交量縮減至1.04兆元，連續12個交易日成交量在兆元之上。

上市19大類股跌多漲少，尤以造紙、紡織最疲弱。族群中，以被動元件、PCB及電子紙等族群相對強勢。

台股昨日低點至收盤拉了長達721點下影線，主要由內資拉抬上來，包括投信買超166.6億元、八大公股行庫買超54.3億元、五大壽險買超147.1億元，合計就有約368億元的資金，力抗外資賣壓。

三大法人中，外資賣超452.4億元，連二賣，累計賣超556.6億元，期貨淨空單大減5,967口至44,996口，股期雙市明顯操作不同調；自營商賣超139.2億元，連五賣，累計賣超910.6億元。總計三大法人賣超425億元。

千金股跌多漲少，昇達科（3491）、竑騰漲停，力旺跌停最弱勢；檔數則增加一檔聯友金屬-創（上漲82元收1,030元），減少一檔聖暉*（跌40元收985元），維持48檔不變。

綜合華南投顧董事長呂仁傑及台新投顧總經理黃文清看法，股市漲多後，獲利了結賣壓出籠，加上中東戰事無解，油價上漲、通膨升溫，美債殖利率飆升，均讓市場擔心Fed準主席華許上任後的磨合期。通膨升溫下，Fed若要降息也面臨挑戰。

專家預期台股將高檔震盪整理，若有回檔先看月線及4萬點整數關卡，不過短線有望反彈。接下來留意輝達財報、油價走勢、美債殖利率等。

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